Andrea Delogu vestito Tim Summer Hits stasera 16 luglio: marca e prezzo

Il brand e il prezzo del vestito indossato da Andrea Delogu stasera al Tim Summer Hits 2023 del 16 luglio: ha incantato tutti

Andrea Delogu, 41 anni compiuti a maggio, di puntata in puntata dello show musicale che conduce con Nek ha scelto di osare sempre di più con gli outfit. Così è tornata ad incantare tutti con il vestito scelto per stasera 16 luglio al Tim Summer Hits. Ovviamente l’appuntamento su Raidue è registrato quindi il pubblico ha avuto già modo di conoscere in anteprima sia social che sul palco di Rimini cosa ha scelto di indossare la rossa di Instagram. Anche questa volta ha optato per un abito elegante e sensuale che comunque indossato con un fisico così statuario non risulta affatto volgare. Si tratta di un abito lungo nero aderente, una sorta di tubino total black che però si trasforma in un lungo moderno grazie all’ampio spacco che mette in risalto le gambe della conduttrice. L’ex moglie dell’attore Francesco Montanari ha optato per un tocco sensuale e un altro raffinato, sicuramente fa chic il sandalo dal taglio molto classico con cinturino sottile alla caviglia e tacco rigorosamente a spillo. Invece Andrea Delogu per il vestito indossato nella puntata di stasera 16 luglio del Tim Summer Hits 2023, di cui si attende marca e prezzo, ha osato con una scelta tanto glamour quanto ammaliante. La creazione è un classico monospalla arricchito da una scollatura al dir poco particolare. Il seno destro è riprodotto in una coppa rigida e scintillante, cristalli simil Swarovski che mettono in evidenza il fisico da sballo della conduttrice. Tra gli stilisti già scelti dalla romagnola Cavalli, Pinko e Alberta Ferretti.

Andrea Delogu dieta

Già nelle scorse serate del programma musicale della domenica sera di Rai2, follower e telespettatori da casa ammaliati dalla sua bellezza si sono chiesti se il seno della Delogu fosse rifatto, la risposta è arrivata dalla diretta interessata che ha detto di non aver fatto ricorso al ritocchino di chirurgia estetica, ma di utilizzare reggiseni adatti ai capi di abbigliamento che indossa. Inoltre, la rossa su Instagram ha rivelato in diverse interviste i suoi segreti per essere così in forma. Non pratica diete particolari, ovviamente predilige il cibo sano ma essendo una romagnola dalla buona forchetta non rinuncia mai ad un buon piatto tipico della cucina italiana. La vera dieta di Andrea Delogu è lo sport, ne ha sempre praticato tanto sin da bambina e continua ancora oggi, nonostante i numerosi impegni di lavoro tra Radio 2 e tv, a frequentare palestra e corsi. Inoltre è molto serena negli ultimi due anni anche dal punto di vista sentimentale. Archiviato non senza sofferenza il matrimonio con l’ex marito Francesco Montanari, nella sua vita privata da due anni c’è il giovane fidanzato modello che si chiama Luigi Bruno di 23 anni. Tra i due la differenza d’età è netta ma non è un problema, come esplicitato in una dolce dedica Instagram fatta per il loro anniversario dalla stessa speaker radiofonica. Un post che ha racchiuso i momenti più belli trascorsi insieme nell’ultimo periodo con la didascalia “l’amore è una cosa semplice per fortuna”.