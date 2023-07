Jovanotti ricoverato per incidente in bici operato d’urgenza: come sta

Grave incidente per Jovanotti mentre era in bici a Santo Domingo: si è rotto femore e clavicola, come sta dopo l’operazione

Brutte notizie per Jovanotti protagonista di un incidente in bici che gli ha rovinato le vacanze a Santo Domingo. Ospite da amici insieme alla moglie Francesca Valiani, il cantautore è stato ricoverato per la rottura del femore e della clavicola dopo una caduta in bici durante una delle sue tante escursioni che non mancano mai neanche durante l’estate. Un grosso spavento per la voce di A Te che ha però subito rassicurato i fan pubblicando dei video mentre veniva soccorso dall’ambulanza e mentre riceveva le prime cure. Fin dal primo momento Jovanotti si è reso conto di aver avuto un grave infortunio e che la caduta aveva portato a dei danni. Immediatamente si è accorto della rottura della clavicola mentre dopo il ricovero ha scoperto di avere anche il femore rotto. Nei suoi video pubblicati sui social e girati dalla moglie Francesca Valiani ha raccontato di essere stato subito soccorso dalla gente del posto dopo la caduta avvenuta in una zona sterrata tra le piantagioni di zucchero di canna. Come sta Jovanotti ce lo ha rivelato lo stesso cantautore spiegando di aver sentito Fabrizio Borra, esperto terapista e esperto di riabilitazione sportiva, che dopo aver visionato le lastre gli ha suggerito di operarsi immediatamente e iniziare con calma la riabilitazione. L’operazione avverrà a Santo Domingo e i prossimi giorni di vacanza saranno necessari per recuperare dalla brutta caduta per poi iniziare la riabilitazione. Come rivelato sui social verrà inserito un chiodo in titanio per la rottura del femore. L’incidente di Jovanotti ha subito attirato l’attenzione dei fan che hanno fatto i migliori auguri al loro beniamino in vista dell’operazione che dovrebbe avvenire domani.

Jovanotti tour 2023 date

Dopo la notizia dell’incidente di Jovanotti a Santo Domingo durante una passeggiata in bici, il cantautore ha voluto subito rassicurare i suoi fan con una serie di video, girati dalla moglie Francesca Valiani, sulle sue condizioni di salute. Sarà operato per la rottura del femore e della clavicola, un intervento necessario che richiederà un po’ di stop e tanto riposo prima di rimettersi in movimento come promesso dalla stessa voce di I Love You Baby. In queste ore in tanti hanno ipotizzato una serie di concerti in programma che dovranno essere necessariamente annullati. In realtà il Jovanotti tour 2023 non esiste e non ci sono date previste fino a fine dicembre. L’ultimo tour dell’artista è del 2022 con il Jova Beach Party ma qualche settimana fa ha annunciato un nuovo tour nei palazzetti a distanza di anni e che avrà luogo nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2024 e si chiamerà Jova Live 2024. Uno stop ai concerti sulla spiaggia per tornare ad attraversare l’Italia con la sua musica nei più importanti palazzi dello sport. Ad annunciare l’arrivo del tour è stato proprio Jovanotti che in una serie di video pubblicati sui social ha rivelato il progetto e di essere già al lavoro per preparare un tour all’altezza delle aspettative dopo il grande successo delle due edizioni del Jova Beach Party. Ora per l’artista però è il tempo di fermarsi e recuperare dall’infortunio in bici avvenuto a Santo Domingo.