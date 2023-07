Anticipazioni Beautiful quando torna Finn: una nuova catastrofe

Quando torna Finn in Beautiful è quello che molti fan della celebre soap opera statunitense si stanno chiedendo negli ultimi giorni

John Finnegan, detto Finn, ha animato per decenni gli eventi raccontati nella serie Beautiful e grande è l’attesa per quando torna dopo che si è scoperto che è vivo. Il personaggio interpretato da Tanner Novlan è riuscito a fare breccia nei cuori del pubblico che spesso sono rimasti spiazzati dall’evoluzione della soap e anche dalla sua morte. Morte che, in realtà, poi si scoprirà non essere così definitiva e siamo abituati anche a questo. John, infatti, è ancora vivo e presto tornerà grande protagonista nelle vicende di Los Angeles e della famiglia Forrester. Ma andiamo con ordine. Per chi non ricordasse esattamente di chi si tratta, Finn è un medico e marito di Steffy Forrester, figlia di Ridge e Taylor, due dei personaggi più amati e iconici di Beautiful. Le cose per lui sono precipitate quando inaspettatamente è stato lui a essere colpito nella sparatoria da Sheila e Steffy.

Finn, però, non si è spento, ma è entrato in un coma profondo ed è stato curato dalla madre adottiva, la dottoressa Li. È stata proprio lei a far credere che il figlio fosse morto e con una ragione ben precisa: non voleva che Sheila lo cercasse per ucciderlo, stavolta in maniera definitiva, in modo che non potesse parlare di quanto accaduto. Dall’America, le anticipazioni di Beautiful, rimbalzate anche in Italia e in tutto il mondo, sono sicure di quanto avverrà: John è pronto a uscire dal coma e, una volta ristabilitosi, tornerà a cercare la sua Steffy. Non tutto è così semplice, però, perché prima di arrivare a questa attesa scena di cose ne dovranno ancora succedere tante. Innanzitutto, anche la figlia di Ridge e Taylor sta passando momenti difficili: è in Germania a curarsi in una clinica psichiatrica per il contraccolpo psicologico dovuto alla morte del marito.

Anticipazioni Beautiful Sheila

Comunque, gli eventi spiacevoli non sono finiti neanche per Finn. Sempre secondo le anticipazioni provenienti dall’America, dovrà ancora vedersela con Sheila. Dopo aver scoperto che è vivo, tornerà alla carica, tramortirà la dottoressa Li e rapirà proprio John. La madre adottivo, alla fine, riuscirà a riprendersi e avvertirà la polizia. Solo a quel punto finalmente Sheila sarà arrestata e Finn potrà ricongiungersi con Steffy. Ci sono anche altri dettagli a riguardo: i due coniugi si rivedranno in una chiesa dove il lieto fine che tutti i fan meritano finalmente vedrà la luce. Steffy, inoltre, recupererà la memoria e vuoterà il sacco su cosa è davvero successo nella sera della sparatoria, accusando Sheila. Tutto finito per l’antagonista? Non proprio, perché nelle puntate di luglio in America inizierà la sua difesa in tribunale, affidata a suo padre, Jack Finnegan, e soprattutto svelerà di avere già un piano per evadere. E per i tempi di quando vedremo queste grandi novità anche in Italia? La distanza di programmazione di ben 14 mesi rispetto agli USA aiuta a definirli con discreta certezza. Già nei prossimi episodi, che andranno in onda dalle nostre parti, quindi, si saprà che Finn è ancora vivo. Per tutto il resto, bisognerà aspettare due mesi, fino a settembre. Di certo, allacciate le cinture perché ne vedremo ancora delle belle.