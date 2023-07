A Temptation Island 2023 Carmen è la tentatrice che piace a Federico: chi è la 27enne napoletana, cognome e profilo Instagram

Un po’ a sorpresa all’Is Morus Relais è scoppiata la passione tra Federico Viviani, fidanzato di Ale, con una tentatrice dal fisico formoso. Si tratta di Carmen di Temptation Island 2023 che di cognome non è noto come fa. La single è di origini campane, è di Napoli, e ha 27 anni di età. Anche in questo caso la single stupisce perché, a differenza delle sue compagne di cast all’interno del villaggio dei fidanzati, non ha nessuna esperienza nel mondo dello spettacolo. Carmen di lavoro fa infatti l’estetista, nel dettaglio si occupa principalmente di unghie in particolare colate di gel, ricostruzioni, smalto semi permanente e decorazioni di ogni tipo come si porta negli ultimi anni nel settore dell’onicotecnica. Inoltre grazie al video di presentazione pubblicato sul canale ufficiale di Temptation Island su Witty tv i telespettatori sono riusciti a scoprire quali sono le sue più grandi passioni. La tentatrice che piace a Federico ha due grandi interessi: i cavalli e le moto da corsa. Nel primo caso è una vera e propria amazzone professionista potremmo dire visto che ha rivelato di aver praticato per tantissimi anni equitazione con grande trasporto per questa attività sportiva. Invece la sua attrazione per le due ruote è arrivata in un secondo momento probabilmente a seguito di qualche amico che l’ha fatta appassionare. Il suo mondo è, quindi, quello dell’estetica e della bellezza, non proprio quello dello spettacolo, in cui invece si troverà catapultata dopo l’esperienza a Temptation Island. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Carmen è ovviamente single e non ha figli. A dispetto degli altri tentatori che in genere li mostrano, la napoletana non avrebbe tatuaggi almeno da quello che abbiamo avuto modo di vedere. Dal suo percorso nel programma di Maria De Filippi si intuisce che ama dialogare, ma sa essere decisamente sincera e schietta quando l’occasione lo richiede.

Temptation Island 2023 Carmen Instagram

A proposito di Carmen, non si tratta di un volto noto nel mondo dello spettacolo e neanche di un’influencer come spesso capita quando si parla di tentatrici. In questo caso, non è neanche noto quale sia il suo profilo Instagram e se ne abbia davvero uno. Dopo le prime puntate la tentatrice napoletana è improvvisamente entrata nel cuore di Federico fidanzato di Ale che sembrava tutto fuorché interessato a legare con una delle donne presenti all’Is Morus Relais. In realtà fin dalle prime battute si era mostrato spavaldo e sicuro dei sentimenti della sua ragazza mentre lui non aveva proprio idea di cosa provasse per Ale. Ad interrompere la sua monotonia ci ha pensato proprio la tentatrice Carmen che lo ha spinto addirittura a rifiutare il falò di confronto e a proseguire il suo viaggio nei sentimenti. Una scelta davvero sorprendente considerando che la sua fidanzata Ale era intenzionata a lasciarlo, cosa che lui non sa ma che sotto sotto spera. La conoscenza con la napoletana ha stravolto tutto e Federico è rimasto per approfondire ulteriormente questo suo interesse.