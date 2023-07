Che lavoro fa Mirko di Temptation Island 2023: benefattore

Mirko Brunetti di Temptation Island 2023 è in coppia nel reality con Perla Vatiero. È stato calciatore ma il suo lavoro principale è nell’imprenditoria

Spopola letteralmente a Temptation Island 2023 Mirko Brunetti fidanzato di Perla Vatiero che sui social è diventato una vera e propria star. 26 anni sotto il segno del Capricorno è sicuramente tra i protagonisti del programma che più ha incuriosito le telespettatrici sia per la sua bellezza che come effetto boomerang delle accuse ricevute dalla sua ragazza nel corso del loro viaggio nei sentimenti. Spesso Perla ha detto che Mirko pensa solo al suo lavoro e quando torna a casa è apatico perché trascura il loro rapporto quindi è lecito chiedersi la vera professione del ragazzo di origini di Rieti. In passato il concorrente di Temptation Island 2023 è stato calciatore anche con una discreta carriera, il suo ruolo era il portiere e ha militato in diverse squadre come il Francavilla, l’Angolana, la Recanatese e infine la BF Sport. In realtà dopo la laurea in Economia e Management il lavoro di Mirko Brunetti è la gestione della catena di pizzerie che si chiama Eurofocaccia ed è un’attività di famiglia nata negli anni Sessanta da Pietro e Bruno Brunetti. Difficile dare una sola risposta di dove si trovi la pizzeria del fidanzato di Perla perché ci sono diversi punti vendita tra Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. Tra i più noti quello di Avezzano dove spesso è possibile incontrare di persona proprio Mirko che si è occupato totalmente dell’apertura e della gestione. È possibile vedere il lavoro dell’azienda sui canali social dell’attività con la prima sede che è partita da Rieti in Via Salaria.

Temptation Island che lavoro fa Perla

Nelle prime puntate di Temptation Island più volte Perla si è lamentata del fatto che per aiutare Mirko non ha potuto realizzarsi. La ragazza di origini salernitane ha spiegato a più riprese di aver lasciato tutto per convivere con il suo ragazzo e di non aver pensato a sé stessa e che negli ultimi tempi sta cercando a tutti i costi di trovare una posizione. In realtà proprio Mirko ha rivelato agli altri concorrenti del programma condotto da Filippo Bisciglia di aver finanziato interamente l’attività di Perla smascherando quindi la sua ragazza che al contrario si era presa i meriti di quanto fatto da Mirko spiegando che senza di lei non sarebbe andato da nessuna parte. In realtà la risposta alla domanda che lavoro fa Perla si può scovare su internet infatti la concorrente di Temptation Island è proprietaria di uno shop online e titolare del suo brand di abbigliamento Perlytas. All’interno del sito ufficiale è possibile vedere la fidanzata di Mirko posare con i vari modelli in vendita e in una pagina dedicata si presenta come CEO spiegando che l’attività è iniziata nel 2021 ed è composta da un team di designer che rendono i capi unici e totalmente Made in Italy. Sarà curioso capire come e se l’attività di Perla verrà fuori durante l’eventuale falò di confronto che i due potrebbero affrontare per capire se proseguire insieme o lasciarsi definitivamente.