Federico Temptation Island 2023 chi è cognome e Instagram: un campione

Federico di cognome Viviani è nel cast di Temptation Island 2023 con la fidanzata Ale: chi è, che lavoro fa e la sua vita da atleta

Per il pubblico televisivo Federico di Temptation Island 2023 di cognome Viviani è il fidanzato di Ale. In realtà ha una vita molto intensa e un lavoro molto particolare. Nato nel 1991 e oggi 32 anni vive a Trieste sua città d’origine. Dopo gli studi scolastici ha iniziato a praticare l’atletica a livello professionistico per poi entrare nella squadra ufficiale di triathlon del comune del suo luogo Natale chiamata Daytona Triathlon Trieste. Di recente ha anche gareggiato insieme ai suoi compagni di squadra al giro di San Giacomo classificandosi con la sua squadra al terzo posto e al secondo nella classifica di categoria. In molti confondendosi con l’attività sportiva praticata da Ale credono che abbia un passato da calciatore, in realtà è un semplice caso di omonimia ma c’entra anche questa volta Temptation Island. Infatti un altro Federico Viviani che ha militato nelle giovanili della Roma è stato fidanzato con Aurora Betti che partecipò alla seconda edizione del programma in coppia con Gianmarco Valenza e fu la prima fidanzata in assoluto nella storia del reality a baciare un tentatore davanti alle telecamere. Federico di Temptation Island 2023 di lavoro ufficialmente fa il programmatore, si occupa quindi costruire attraverso codici funzioni specifiche e/o programmi informatici. Il suo profilo Instagram è federico.viviani91 ma risulta privato, mentre quello Facebook non è aggiornato da tempo ed è quindi difficile capire le ultime notizie sulla sua vita.

Federico Temptation Island 2023 rifiuta il falò

Federico di Temptation Island 2023 sembrava uno dei concorrenti in lizza per uscire prima di tutti dall’Is Morus Relais, infatti già da prima della messa in onda si vociferava che uno dei fidanzati volesse farsi lasciare e seguendo le prime puntate tutti hanno pensato a Federico. Infatti ha sempre glissato sui sentimenti nei confronti della fidanzata Ale facendo capire più volte di essere affezionato ma di non provare niente di importante. Proprio queste sue parole hanno smosso la ragazza che si è avvicinata sempre di più al tentatore Lollo ma senza provocare nel suo fidanzato alcuna gelosia. Anzi lo stesso Ale a sorpresa ha iniziato ad avvicinarsi alla tentatrice Carmen che lo ha addirittura spinto a rifiutare il falò di confronto e proseguire la sua avventura a Temptation Island 2023. Una richiesta voluto da Ale per troncare con il fidanzato che in realtà sospetta che la stessa ragazza voglia rivederlo per palesare nuovamente tutto il suo amore per lui. Un fraintendimento che ha attirato l’attenzione del pubblico e che ora potrebbe portare a incredibili e inaspettati colpi di scena. C’è chi ipotizza che Federico di Temptation Island 2023 avvicinandosi a Carmen possa cambiare idea su Ale e capire con il tempo di essere davvero innamorato della sua fidanzata, chi invece ritiene che la stessa Ale possa legarsi a Lollo lasciando di stucco il ragazzo di origini triestine che fin dal suo ingresso si è detto sicurissimo dei sentimenti che la donna prova per lui.