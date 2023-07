Greta di Temptation Island, di cognome Rossetti, a 25 anni è volto già noto. Il suo profilo Instagram è seguito. Nel suo passato Eugenio Colombo

Temptation Island 2023 è entra nel vivo e i single sono pronti a distrarre i protagonisti dalle loro relazioni, facendo nascere nuovi flirt. Anche quest’anno sta succedendo fin troppo spesso e tra le ragazze del cast del programma condotto da Filippo Bisciglia che hanno rubato subito l’occhio del pubblico c’è sicuramente Greta che di cognome fa Rossetti. Data di nascita 6 novembre 1998 ha 25 anni di età e la bella tentatrice di Mirko è nata a Melzo, in provincia di Milano, dunque è di origini lombarde nonostante il suo fisico abbia dei tratti esotici. Nella vita fa di lavoro la ragioniera ma parallelamente continua a coltivare la grande voglia di entrare come protagonista nel mondo dello spettacolo, cosa che gli sta anche riuscendo abbastanza bene. Infatti, prima dell’esperienza a Temptation Island, ha già condotto alcune puntate di programmi a Sportitalia. È alla corte di Michele Criscitiello dove avete già visto la tentatrice ma c’entra anche un altro programma di Maria De Filippi. Greta di Temptation Island 2023 non è stata corteggiatrice. La single è rimbalzata spesso sulle pagine di gossip per un presunto flirt con Eugenio Colombo, ex tronista del dating show con Tina Cipollari. La ragazza è single, ovviamente, e non ha figli, ma neppure tatuaggi, almeno non ne abbiamo visti sul suo corpo in tv o dagli scatti su Instagram. In molti erano convinti che avesse partecipato anche a qualche edizione del Grande Fratello, in realtà non è affatto così. Non è finita qui, però, perché in ogni caso il profilo Instagram di Greta della ragazza è un altro serbatoio importante di notizie e informazioni.

Temptation Island Greta Instagram

Finora non vi abbiamo detto che una delle attività principali di cui si occupa Greta Rossetti è quella di influencer. È attiva su Instagram, dove il suo profilo è arrivato a totalizzare la bellezza di 163 mila followers. Potete trovarla come @gre_rossetti e solitamente si concentra sul condividere foto della sua vita quotidiana o delle sue attività per i social. Secondo alcuni, tra le sue conoscenze c’è anche Angela Nasti. In passato la ragazza è stata al centro dei rumors postati darli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, non solo per essere stata accostata a Eugenio Colombo come sua nuova fiamma, pare abbia il sogno nel cassetto di fare televisione.

A Temptation Island 2023 invece, Greta è tra le tentatrici che si è messa di più in evidenza nelle ultime puntate. Infatti, nei racconti di Filippo Bisciglia è finita spesso per essersi avvicinata non poco al fidanzato Mirko che le ha anche prestato una sua felpa. Un flirt che ovviamente ha mandato su tutte le furie la fidanzata Perla che ora sembra pronta a rispondere al fuoco e a non porsi tanti freni nel rapporto con Igor. Intanto, Greta sembra essere una delle single più ambite della casa, perché anche Manuel ha messo gli occhi su di lei.