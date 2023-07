Ana Mena e Fred De Palma fidanzati: stanno insieme? Coppia dell’estate

Ana Mena e Fred De Palma sono tornati insieme per il singolo Melodia Criminal: la loro intesa sul palco è così forte che i fan li pensano fidanzati

Hanno duettato con i big della musica italiana e internazionale, hanno inciso singoli da milioni di visualizzazioni e ottenuto dischi di platino ma i fan continuano a sognare di vedere Ana Mena e Fred De Palma fidanzati. Il successo dei loro singoli estivi e l’evidente intesa che si è creata nel corso degli anni tra i due, la loro bellezza e giovinezza, fin dalla prima canzone in feat D’Estate non vale ha fatto sempre pensare che oltre alla musica c’era di più. All’epoca era però impossibile che Ana Mena e Fred De Palma stessero insieme perché se sulla cantante spagnola non era chiaro se fosse fidanzata, sul re del reggaeton italiano c’era la certezza, era infatti legato alla modella, influencer e attrice Beatrice Vendramin. Stesso discorso all’epoca della hit Una volta ancora grande successo anche in Spagna con il titolo Se Iluminaba, anche in quel periodo infatti l’artista italiano era legato alla sua dolce metà mentre c’erano voci di flirt poi smentite di Ana Mena con l’ex calciatore del Milan, ora tornato al Real Madrid, Brahim Diaz. Flirt che ha seguito la cantante anche durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con la canzone Duecentomila ore. Anche durante la sua esperienza sanremese erano tanti i rumors che la vedevano accostata al giocatore. Oggi sono cambiate le carte in tavola e i fan hanno avuto la possibilità di tornare a sognare una coppia in scena e nella vita reale formata da Ana Mena e Fred De Palma.

Ana Mena e Fred De Palma stanno insieme?

Dopo anni di separazione artistica con la spagnola che si è affiancata a Rocco Hunt e Guè Pequeno, Fred De Palma e Ana Mena hanno deciso di tornare insieme artisticamente parlando. Un grande ritorno con il singolo Melodia Criminal, il terzo insieme nella loro carriera. A differenza delle altre performance a distanza di anni i due cantanti nella presentazione del singolo sui diversi palchi dell’estate 2023 come Tim Summer Hits e Battiti Live si sono scatenati e sono sembrati veramente molto affiatati. Balli sensuali, ammiccamenti e occhiolini non sono sfuggiti nemmeno ai meno attenti ed essendo entrambi ufficialmente single sulla carta, in molti hanno pensato che il sogno di vederli in coppia sarebbe potuto diventare realtà. Per il momento almeno stando a comunicazioni ufficiali Ana Mena e Fred De Palma non sono fidanzati e non stanno insieme ma c’è tantissima stima reciproca considerando come a distanza di anni abbiano voluto nuovamente cantare in duetto per il loro pubblico e la gioia dei fan italiani e spagnoli. La scelta è stata importante anche per un altro punto di vista, quello di spegnere le voci del gossip che li vedevano distanti e che motivavano l’assenza dei singoli insieme a causa di liti e polemiche. La realtà è che Ana Mena aveva semplicemente cambiato casa discografica rispetto a quella del reggaetonero italiano e che sono uniti più che mai lo hanno dimostrato a suon di note.