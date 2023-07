Haiducii oggi cosa fa la cantante di Dragostea Din Tei: nuova vita

Haiducii oggi 46 anni non fa solo la cantante. Dopo Dragostea Din Tei vive in Puglia con suo marito e ha un figlio chirurgo plastico

Era il 2004 quando Haiducii conquistò le classifiche di mezza Europa, Italia compresa, con il tormentone Dragostea Din Tei. Il grande successo portò l’artista di origini rumene a Sanremo dove portò sul palco del Teatro Ariston il singolo e oggi a distanza di quasi 20 anni Haiducii torna a proporre il brano che l’ha resa famosa in coppia con Caffelatte. Un ritorno che non sorprende considerando come l’artista ha continuato la sua carriera in tutti questi anni. Dragostea Din Tei resta il punto più alto della carriera di Paula Monica Mitrache, vero nome di Haiducii, nata il 14 giugno 1977 a Bucarest e che oggi ha 46 anni. Dopo aver vinto alcuni concorsi di bellezza, tra cui Miss Bucarest, aver partecipato ad alcuni programmi televisivi ed essersi appassionata alla musica jazz, è arrivata in Italia quando aveva 20 anni facendosi notare per la sua bellezza e le sue doti canore. La svolta arriva nel 2004 quando trasforma in chiave dance la canzone del gruppo moldavo O-Zone, successivamente incide altri singoli cambiando anche genere e strizzando l’occhio al latino con I Need a Boyfriend. Dopo More n More e Boom Boom, nel 2008 pubblica il suo primo album intitolato con il suo vero nome Paula Mitrache. Oltre alla musica, Haiducii si è dedicata anche alla recitazione esordendo nella fiction L’ariamara su Telenorba. In Puglia si stabilizza definitivamente e dà vita all’Associazione Dacia Nicolaiana che aiuta la comunità romeno in Italia con iniziative culturali. Haiducii oggi è una donna attiva anche in politica infatti è mediatrice culturale e si occupa dei problemi legati all’immigrazione diventando una figura fondamentale per i rumeni che vivono in Puglia, inoltre è stata consigliere del sindaco di Bari e del presidente della provincia. Nel 2009 la cantante ha ottenuto la cittadinanza italiana.

Haiducii marito

La vita privata di Haiducii ha sempre catturato l’attenzione dei fan della cantante. La voce di Dragostea Din Ten ha un figlio nato da una precedente relazione ma non si conoscono dettagli sul padre. Il Capodanno estivo 2021 in scena il 14 agosto 2021 è stato l’evento che ha permesso all’artista di conoscere Miky Falcicchio, manager, talent scout e organizzatore proprio della serata che si è rivelata galeotta. I due si sono fidanzati a settembre dello stesso anno e dopo pochi mesi di relazione sono convolati a nozze, infatti il matrimonio con rito civile si è tenuto il 6 dicembre 2021 a Giovinazzo. Il marito di Haiducii ha una lunga carriera alle spalle come modello vincendo anche Mister Italia 2010. Tra le sue esperienze anche Uomini e Donne dove è stato corteggiatore in un’edizione, successivamente si è dedicato all’organizzazione di eventi regionali e nazionali. Haiducii ha parlato spesso del marito Miky Falcicchio spiegando che si tratta di una persona davvero speciale, dal cuore grande e che la fa sentire protetta. L’uomo ha invece più volte raccontato del suo amore per la cantante spiegando di essere fortunato ad aver conosciuto una donna così speciale, moglie affettuosa e con una straordinaria bontà d’animo.