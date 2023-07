Paolo Borsellino moglie e figli oggi cosa fanno

Agnese Piraino Leto moglie di Paolo Borsellino è morta nel 2013. I tre figli del magistrato Manfredi, Lucia e Fiammetta oggi cosa fanno

Agnese Piraino Leto oggi non c’è più, è morta l’8 maggio del 2013 all’età di 71 anni. La causa della morte della moglie di Paolo Borsellino è un tumore allo stomaco secondo diverse fonti, le notizie ufficiali parlano di una lunga malattia senza specificare quale. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di S. Luisa di Marillac, la stessa basilica dove fu dato l’ultimo saluto al marito assassinato nella strage di via D’Amelio. Nella biografia della moglie di Borsellino c’era già un magistrato fin dalla nascita. Nata a Palermo nel 1941, Agnese Piraino Leto era figlia del più importante giudice della città nonché presidente del tribunale del capoluogo siculo. È in questo ambiente, in questi luoghi ricchi di lotta alla mafia che incrocia lo sguardo di un giovanissimo tirocinante e si innamora, ricambiata del suo futuro marito. Paolo Borsellino e la moglie si sono sposati nel 1968. Dalla loro unione sono nati tre figli: Manfredi, Lucia e Fiammetta. Il loro fu un amore totale a tal punto che Agnese si dedicò interamente alla famiglia e fece da vera e propria spalla del giudice antimafia durante la sua intera carriera finita purtroppo troppo presto in maniera tragica. Il giorno della strage di Via D’Amelio, il luglio 1992, fu l’ultimo pranzo insieme riuniti a tavola nella tradizione che li ha sempre uniti. Da quel giorno definita la vedova nazionale e mai abbassò la testa diventando un grande esempio di coraggio fondando l’associazione Paolo Borsellino che continua nella sua attività nella lotta contro la mafia e tutela delle vittime della criminalità organizzata in funzione ancora oggi. Poco prima di morire la moglie di Borsellino ha scritto anche un’autobiografia “Ti racconterò tutte le storie che potrò” dove ci sono anche degli emozionanti ritratti familiari della vita trascorsa con suo marito e i loro figli nell’appartamento di Via Cilea a Palermo dove vivevano prima che il giudice morisse. Agnese Piraino Leto si è spenta con in mano la foto di suo marito Paolo Borsellino.

Paolo Borsellino figli oggi

I figli di Paolo Borsellino avuti con sua moglie Agnese Piraino Leto sono tre: Lucia, oggi 54 anni, Manfredi, oggi 52 anni, e Fiammetta oggi 51 anni. La primogenita è nata il 26 settembre 1969 e dopo il liceo si è laureata in Farmacia. Oggi la prima figlia di Borsellino, Lucia, è stata dirigente generale dell’assessorato regionale alla Sanità in Sicilia accanto a Massimo Russo che aveva collaborato in passato con suo padre. Continua la sua carriera politica diventando Assessore regionale alla Sanità. Per quanto riguarda la vita privata di Lucia Borsellino è sposata e ha due figlie. Il secondo figlio di Paolo Borsellino, Manfredi, si è laureato in Giurisprudenza ed è entrato in polizia: ha lavorato a Cefalù e Mondello dove poi è diventato commissario. La terza figlia di Paolo Borsellino si chiama Fiammetta, si è laureata in Giurisprudenza ed è stata dirigente della pubblica amministrazione del comune di Palermo. È portavoce ufficiale della famiglia Borsellino e ha due figlie. Oltre a quello che vi abbiamo detto su cosa fanno oggi i figli di Paolo Borsellino, tutti e tre portano avanti anche i valori e l’attività della Fondazione che porta il nome del padre.