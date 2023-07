Un cuore due destini come finisce: lutto e assassino inatteso

Il finale di Un cuore due destini fiction in onda su Rai 1 titolo originale Enquête à coeur ouvert. Trama completa dell’ultima puntata

Un cuore due destini è una storia di famiglia intensa, sul tema della ricerca dell’identità. La fiction in onda su Raiuno è composta da sei episodi e racconta le vicende di Florence che dopo un trapianto di cuore si apre alle dolorose domande sull’identità della figlia adottiva, Zoé, quando scopre che anche la sua donatrice, Ana, era una bambina adottiva. Determinata con Simon, il padre di Ana, a chiarire le ragioni della sua misteriosa morte, Florence spera che comprendere il tragico destino di Ana la aiuti a salvare sua figlia nel bel mezzo di una crisi adolescenziale. Come finisce Un cuore due destini ha spiazzato il pubblico francese che ha visto in anteprima il finale della fiction con Claire Keim e Jessyrielle Massengo. Nell’episodio 5 sul punto di rompere con Vincent, Florence raggiunge Simon ad Anversa per trovare Zoé, nonostante l’ambiguità tra loro e soprattutto un preoccupante attacco di febbre. Seguendo le orme di Jan, scoprono che Ana ha recentemente incontrato la sua madre biologica. Ironia della sorte, Jan torna a casa ad Anversa con Zoé, diventata la sua fidanzata: in una cassa di oggetti personali di Ana custodita da Jan, Zoé scopre una lettera che gli rivela l’identità e l’indirizzo della madre biologica di Ana. Simon e Florence si recano nella metropoli fiamminga per trovare Zoé e presto vengono raggiunti da Vincent. La storia di Un cuore due destini prosegue con un litigio che diventa cruciale per le sorti dei protagonisti. Zoe infatti si scontra con Jan e scappa, la ragazza spinta dalla sua curiosità di bambina adottiva decide di rifugiarsi presso la madre biologica. Senza sapere che Simon e Florence sospettano che quest’ultima, con il marito, abbia ucciso Ana.

Un cuore due destini come finisce la fiction

Come finisce Un cuore due destini nel sesto episodio risolve tutti gli enigmi aperti fin dall’inizio della storia con Zoé finalmente in grado di scavare nella sua vita e il nome del vero assassino di Ana. Sollevata dall’arrivo di Vincent, ma preoccupata per questa febbre persistente, Florence trova Jan, senza notizie di Zoé, appena arrivata dalla madre biologica di Ana. Se quest’ultima e suo marito si dimostrano innocenti dell’omicidio di Ana, Simon capisce, grazie alle loro rivelazioni, chi è il vero assassino di sua figlia. Mentre Florence, rimpatriata d’urgenza a Biarritz, cade in coma in seguito al rifiuto del suo cuore trapiantato, Simon si ritrova nelle mani della polizia, costretto a confessare tutto sulle sue mancanze di padre, non voleva questo figlio ma ha un solido alibi per la data della morte di Ana. Gli indizi allora puntano a Niels, il medico di Anversa che era l’ultimo ragazzo di Ana, e lo incastrano. Il finale di Un cuore due destini fa un salto temporale di sei mesi con Florence e Vincent che aiutano la figlia a completare un percorso con il servizio di assistenza all’infanzia che permette a Zoé di entrare finalmente in contatto con la sua madre biologica. Un cuore due destini finisce così infatti non ci sarà una seconda stagione come dichiarato dallo stesso regista, infatti la storia è stata pensata come una miniserie chiusa senza un possibile seguito, una scelta ben precisa fatta durante le riprese.