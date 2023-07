Andrea Purgatori moglie e figli: le voci sulla compagna 

La privata di Andrea Purgatori: l’ex moglie, la compagna giornalista e i tre figli nel campo del cinema

La notizia del giorno è senza dubbio la triste morte di Andrea Purgatori a 70 anni a causa di una malattia, grande firma del giornalismo italiano e protagonista sia in televisione che al cinema. Molto attivo professionalmente, aveva anche una vena di ironia che lo contraddistingueva, capace di recitare in Boris quanto di scrivere il film Fortapasc. Diverso il discorso sulla vita privata del giornalista romano, all’insegna della privacy. Andrea Purgatori aveva tre figli, Edoardo 34 anni, Ludovico 32 anni e Victoria 30 anni, avuti insieme alla sua ex moglie Nicole Schmidt. La donna è una critica d’arte e una storica di origine tedesca e ha sposato il protagonista del documentario Netflix Vatican Girl nell’ormai lontano 1992, nella suggestiva cornice di Coira, in Svizzera. I due stavano insieme però già da tempo prima di unirsi in matrimonio, tanto che tre anni prima, nel 1989, avevano avuto il loro primo figlio Edoardo, cui hanno fatto seguito come abbiamo visto Ludovico e Victoria. I motivi della rottura tra il giornalista romano morto oggi e sua moglie non è noto e nemmeno quando e perché hanno divorziato. Andrea Purgatori aveva poi ritrovato l’amore con Errica Dall’Ara, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo, ma che è una professionista della comunicazione come il compianto giornalista e nello specifico lavora come capo dell’Ufficio stampa del Comune di Rimini. La compagna di Andrea Purgatori ha studiato all’Università di Bologna ed è diventata giornalista, lavorando per testate come il Resto del Carlino e La Nazione, per poi specializzarsi nell’attività di ufficio stampa, prima nel settore del turismo e della promozione, e poi nella Pubblica Amministrazione con l’impiego presso il Comune di Rimini.

Andrea Purgatori figli

I tre figli di Andrea Purgatori oggi sono nel mondo del cinema. Edoardo è il più celebre e si è imposto come attore. Nato a Roma, ha studiato a lungo teatro e recitazione, specializzandosi anche in America all’Actors Studio di New York e si è poi costruito la sua carriera sia sul palcoscenico che sul grande e piccolo schermo, affermandosi soprattutto grazie al ruolo di Emiliano, fidanzato drogato di Annuccia, nell’ottava stagione di Un medico in famiglia. Tra i principali titoli in cui il figlio di Andrea Purgatori è comparso possiamo citare Siccità, La dea fortuna, Freaks Out e La mossa del pinguino. Dal profilo Instagram del ragazzo possiamo scoprire che a gennaio è diventato padre del piccolo Pietro, secondogenito dopo Leonardo nato nel 2020. Entrambi i figli sono nati dall’unione con la moglie Livia Belelli. Anche Ludovico e Victoria Purgatori hanno scelto di lavorare nel cinema e nella televisione: il primo figura come assistente alla regia di serie di grandissimo successo come Gomorra e Suburra. Inoltre è anche consulente per le sceneggiature spesso in coppia con Stefano Sollima. Victoria ha invece lavorato a serie televisive come Il Re e The Bad Guy, sempre come assistente in fase di regia. I due, a differenza del fratello, sono molto meno in vista sui social.