Un Posto al Sole cane Bricca che razza è: conosci la padrona

Il cane Bricca ha destato grande curiosità nella soap opera Un Posto al Sole: chi è in realtà la sua padrona, la razza e la sua storia nella nota serie tv.

Un Posto al Sole va in onda da decenni, rigorosamente con ambientazione a Posillipo, in uno dei quartieri più belli di Napoli. E in tutti questi anni ne sono passati tanti di attori e attrici, di talenti e anche di nomi affermati o che lo sono diventati nella serie. Non deve stranirvi, quindi, che negli ultimi anni sia stato anche un cane ad avere le luci della ribalta. Stiamo parlando ovviamente di Bricca, una cagnetta dal viso tenero e dalla dolcezza infinita che non ha caso ha fatto fin da subito breccia nei cuori dei telespettatori. In tanti, infatti, fanno spesso capolino sul web per cercare informazioni su di lei o sulla sua storia e non facciamo fatica a crederlo.

Il suo arrivo nella soap opera è datato 2020 quando la piccola Bianca e suo padre Franco l’hanno trovata tutta sola davanti Caffè Vulcano, uno dei posti più frequentati della serie e dove si svolgono le vicende della soap. Ne restano fin da subito ammaliati, tanto da decidere di portarla a casa. Una scelta che causa fin da subito tanti problemi, dato che sia Angela, moglie di Franco e mamma di Bianca, sia Giulia, sua madre non sembrano particolarmente felici di avere un nuovo ospite in casa. La scelta è molto interessante da parte degli autori della soap, dato che il suo inserimento nella trama permette di affrontare il tema della cura degli animali, soprattutto quelli anziani, e del randagismo. Nella puntata numero 6000 della soap ha avuto anche un doppiaggio umano, la voce della grande attrice Nunzia Schiano.

Bricca Un Posto al Sole chi è padrone

Per come si sono svolti gli eventi, vi stupirà sapere chi è in realtà la padrona di Bricca. Si tratta proprio di Marina Tagliaferri che nella serie interpreta Giulia Poggi. Ne ha anche parlando pubblicamente nel corso di un’intervista a Sorrisi, in cui ha rivelato che a regalarle il cane protagonista di Un posto al Sole fu la compianta attrice Monica Scattini. Per quanto riguarda la razza di Bricca è un meticcio. Giulia è particolarmente felice di avere con sé sul set la sua dolce cagnolina.

Le due hanno un rapporto molto simbiotico, si capiscono al primo sguardo e per questo è stato particolarmente facile girare insieme le scene della soap in cui pian piano i telespettatori hanno conosciuto la nuova arrivata alla Terrazza di Palazzo Palladini.Per forza di cose Marina Tagliaferri è molto legata alla sua cagnolina, nonostante per lavoro abbia dovuto fingere di non volerla in casa, almeno in un primo momento. È stata Giulia di Upas ad aver scelto lei in prima persona il nome Bricca che poi è stato mantenuto nella serie. Insomma, un amore simbiotico quello tra l’assistente sociale di Posillipo e la sua cagnolina che poi si è allargato anche a tutti i telespettatori e non smetterà di essere così.