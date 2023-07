Lucia è un personaggio nuovo in Un Posto al Sole e che ha smosso parecchio le acque nella vita sentimentale di Viola ed Eugenio. Chi è l’attrice che l’interpreta e perché è importante nella soap opera.

Un Posto al Sole ci ha abituato spesso a cambiamenti di scena, amori travagliati e lieto fine agognati. In una di queste situazioni, si è insinuata anche Lucia Cimmino intepretata dall’attrice Francesca Colapietro, un personaggio emerso nel 2023 e non proprio in maniera positiva, almeno per due grandi protagonisti della serie. Ma andiamo con ordine per capire quali sono gli eventi di cui vi stiamo parlando e soprattutto qual è il ruolo della donna all’interno della soap opera. Nella serie, l’attrice lavora come pubblico ministero e quindi è direttamente legata alla storia di Eugenio. Il noto personaggio, che ormai da anni fa parte della fiction, è interpretato da Paolo Romano e spesso è accusato di dedicare troppo tempo alla carriera e poco alla famiglia per via delle importanti vicende di mafia e criminalità di cui si occupa. E non poteva essere che dal lavoro ad arrivare una nube sulla vita coniugale insieme a Viola.

Il personaggio interpretato da Ilenia Lazzarin è cresciuto insieme alla serie tra amori difficili, separazioni deludenti e una vita sentimentale spesso fin troppo tormentata. Anche quando la coppia sembrava aver trovato la stabilità desiderata, ecco che negli ultimi mesi si sono affacciate nuove difficoltà, dovute proprio a Lucia. La donna si è avvicinata molto a Eugenio, tanto da provocare in Viola una gelosia costante, che poi si rivelerà anche motivata. Nel corso delle puntate, il pubblico ministero ha un feeling sempre più importante con il magistrato e la crisi con la figlia di Ornella Bruni è sempre più palese. Nonostante tutto, alla fine sarà l’amore a trionfare, in tutta la sua bellezza.

Un posto al Sole Francesca Colapietro

Concentrandoci, invece, sull’attrice che interpreta Lucia, sappiamo che si tratta di Francesca Colapietro. È rigorosamente napoletana, come spesso capita in Un Posto al Sole ed è nata nel 1983, quindi ha 40 anni. La sua carriera si è sviluppata soprattutto sul palco del teatro prima di approdare nella nota soap opera di Rai 3. Inoltre, l’abbiamo conosciuta meglio anche attraverso il suo blog, tramite cui non ha fatto mistero di essere particolarmente felice di aver iniziato questa nuova avventura televisiva. C’è molto più mistero, invece, per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Lucia di Un Posto al Sole non ha profili social, Instagram compreso. Così è difficile anche capire se abbia un marito, un compagno o una famiglia con dei figli, anche perché su quest’argomento non si è mai davvero sbottonata nelle dichiarazioni. Chissà quanto durerà la sua esperienza in Upas e soprattutto se alla fine la sua diventerà una presenza fissa, soprattutto con un’accezione un po’ più positiva nelle vicende della serie. Avevamo già visto il bel magistrato Lucia provare in passato attrazione per Eugenio e per questo non è da escludere un ruolo fisso per Francesca Colapietro all’interno del cast della soap ambientata a Palazzo Palladini.