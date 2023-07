È nata Ginevra: dove ha partorito Natalia Paragoni

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, 25 anni, sono diventati genitori: è nata la loro figlia di nome Ginevra, come è andato il parto e dove ha partorito

I fan ricorderanno Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a Uomini e Donne quando parteciparono nel 2019, una scelta a dir poco emozionante, e oggi avranno il cuore di gioia per le ultime notizie che riguardano la coppia. Dopo una gravidanza vissuta al 100% sui social, è arrivato su Instagram l’annuncio: è nata la loro figlia a cui hanno deciso di dare il nome Ginevra rivelato proprio nel momento in cui è arrivata l’ufficialità di questo lieto evento. Infatti l’influencer quando parlava della sua piccolina la definiva sempre “carciofina” proprio perché come detto durante l’intervista a Verissimo erano indecisi tra una rosa di nomi e tra questi erano in lizza anche Gaia e Gemma. La figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta è nata alle 11.29 del 20 luglio, probabilmente il travaglio è iniziato alle prime luci dell’alba perché il futuro papà aveva postato sui social uno scatto alle 8 del mattino in cui dava forza alla sua compagna in attesa del parto che sarebbe arrivato di lì a poco. Sembra essere stato un parto naturale e non un taglio cesareo da quello che si deduce dagli scatti, sarà poi la stessa Natalia Paragoni, 25 anni, molto probabilmente a raccontare su Instagram nel dettaglio come è andato il suo parto. La data di fine gravidanza e cioè quella della presunta nascita che viene calcolata considerando 41 settimane era prevista per il 4 agosto quindi la figlia dell’influencer è nata con ben 15 giorni di anticipo. È vero anche che proprio nella giornata di ieri l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva pubblicato una sponsorizzata nelle sue storie insieme ad un’ostetrica del web. Sia in un post che nelle storie raccontava di essere seguita per l’ultima volta prima della nascita di sua figlia Ginevra da questa professionista per accelerare il parto con un metodo 100% naturale e seguendo dei consigli come il massaggio perineale. Non sappiamo se la data che aveva comunicato del 4 agosto le è stata poi ricalcolata o se la bambina ha deciso di arrivare in anticipo.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Uomini e Donne

Per quanto riguarda la risposta a dove ha partorito Natalia Paragoni è la Clinica Mangiagalli di Milano. Si tratta di una struttura all’avanguardia che mette a disposizione delle pazienti un supporto totale durante tutto il percorso della gravidanza. L’unità operativa di neonatologia è tra le migliori del nostro Paese e da anni è considerata un punto di riferimento in Lombardia e in tutto il Nord Italia. Non sono mancati gli auguri social sul profilo Instagram della coppia per la loro figlia Ginevra e i commenti di felicità per il lieto evento. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti a Uomini e Donne quattro anni fa con un percorso che ha davvero emozionato i telespettatori che ancora lo ricordano con piacere. Andrea Zelletta era subentrato a trono in corsa con Angela Nasti e Giulia Cavaglia e aveva messo subito gli occhi su Natalia che in quel periodo era una delle più apprezzate corteggiatrici di Ivan Gonzalez, tentatore di Temptation Island VIP che corteggiava Valeria Marini e approdato poi sul trono. C’era un discreto feeling tra lo spagnolo e la ragazza che aveva all’epoca 19 anni e sembrava poter essere la scelta ma quando arrivò come tronista il pugliese subito si capì che fu un colpo di fulmine. Fu Zelletta a spingere per avere alla sua corte Natalia che per corteggiarlo rinunciò ad arrivare al momento della famosa scelta nel castello andando via con lui e non aspettando la decisione di Ivan. Di lì le esterne furono particolarmente emozionanti e passionali, fatti più di alti che di bassi nonostante la gelosia per la rivale Klaudia Poznanska. Dal momento della scelta non si sono più lasciati fino a coronare il loro sogno d’amore con la nascita di Ginevra.