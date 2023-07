La partita del cuore per la Romagna: squadre e chi gioca

La partita del cuore per la Romagna: quali sono le squadre che si affronteranno nell’evento benefico di questa sera e chi gioca nelle due formazioni.

Torna la Partita del Cuore, l’evento sportivo benefico che da anni consente agli spettatori e agli appassionati di calcio di inviare donazioni per una giusta causa. Questa volta toccherà alla raccolta fondi a sostegno dell’Emilia Romagna, la regione colpita da una grave alluvione lo scorso maggio, causando 17 morti, oltre 20.000 sfollati e danni per quasi 9 miliardi di euro. Due squadre si affronteranno dunque questa sera per raccogliere fondi destinati alla ricostruzione in Romagna: l’appuntamento è per oggi, giovedì 20 luglio 2023, presso lo stadio Romeo Neri di Rimini, con calcio d’inizio alle ore 21.05 e diretta televisiva su Italia 1. La telecronaca del match amichevole, organizzato a sostegno della raccolta fondi organizzata da Mediafriends per le persone più fragili duramente colpite dall’alluvione in Romagna, sarà affidata a Riccardo Trevisani e a Massimo Callegari, mentre a bordo campo ci sarà Monica Bertini. La conduzione in studio sarà invece affidata a Veronica Ruggeri, affiancata da Max Angioini e Giuseppe Giacobazzi.

In campo ci sarà ovviamente la Nazionale Cantanti, ormai un punto di riferimento per questo tipo di eventi benefici collegati al calcio. Dall’altra parte, invece, un’altra squadra di vip allestita appositamente come avversaria per questa occasione, e denominata Golden Team per la Romagna. Chi scenderà allora in campo per queste due formazioni? Innanzitutto, per la Nazionale Cantanti ci sarà il capitano Enrico Ruggeri, figura principale dietro al progetto di questa squadra. Assieme a lui, la formazione schiererà altri nomi noti della canzone e della musica del nostro paese: Paolo Vallesi, Bugo, Moreno, Ubaldo Pantani, LDA, Cricca, Leo Gassman, Il Tre, Ludwig, Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble, Benji, Boro Boro, Crytical, Dani Faiv, Deddy, Gianmaria, Il Biondo, Niveo, Oskar degli Statuto, Rhove, Sergej, Shade, Piccolo G, Virginio e Tommy Cassissa. Enea Bastianini sarà invece l’ambassador della Nazionale Cantanti.

Saranno presenti anche ospiti speciali, come Fabio Rovazzi ed Orietta Berti, che si esibiranno sulle note della loro hit estiva La Discoteca Italiana, ma due delle protagonista di Amici 22, il celebre talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: la cantante Federica Andreani e la ballerina di origini australiane Isobel Kinnear (che è anche la fidanzata del cantante ed ex concorrente di Amici 22 Cricca, in campo per la Nazionale Cnatanti).

Golden Team per la Romagna chi sono

Dall’altro lato del campo, il Golden Team per la Romagna, un’altra formazione di vip allestita appositamente per la Partita del Cuore per la Romagna di questa sera. I componenti di questa squadra, in campo questa sera, saranno Max Angioni, che è anche uno dei conduttori della serata, e poi Jimmy Ghione, Moreno Morello, Roberto Lipari, Dj Ringo, Andrea Pisani, Francesco Oppini, Nicolò De Devitiis e Pierpaolo Pretelli. E ancora Filippo Roma, Marco Bazzoni, Antonio Casanova, Andrea Agresti, Alessandro Coli, Vincenzo Maenza, e anche Riccardo Trevisani e Massimo Callegari, cioè i due telecronisti di Sport Mediaset. L’appuntamento, come detto, è per le 21.05 in diretta su Italia 1, oltre che dal vivo allo stadio Romeo Neri di Rimini.