Alessia Elefante chi è la fidanzata di Donnarumma

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma sono stati rapinati la scorsa notte: chi è la fidanzata del portiere del PSG e della nazionale italiana di calcio.

Ci sono notti che si trasformano in veri e propri incubi e stavolta non ci riferiamo a quelle del calcio. Infatti, Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia Elefante si sono trovati al centro di un film horror nella loro casa di Parigi, ma purtroppo era la realtà. Un gruppo di banditi si è introdotto nella loro abitazione e li ha legati, picchiati, poi ha portato via un bottino da circa 500 mila euro. I due sono ancora sotto shock, come è ovvio che sia. Insomma, per usare un eufemismo, non proprio un momento felice per la coppia che, invece, a livello sentimentale è piuttosto stabile da anni.

Infatti, sono fidanzati addirittura dal 2016 e convivono dal 2017 quando il portiere all’epoca al Milan aveva solo 18 anni. Sono originari dello stesso paese, Castellamare di Stabia, ma lei è due anni più grande. Inizialmente, tra i due era nata solo una bella amicizia, poi si è evoluta in altro, in un amore che non è finito neanche con la maturità e con l’avanzare della carriera dell’estremo difensore. Entrambi, infatti, come avrete capito, vivono a Parigi dopo che Donnarumma ha deciso di lasciare il capoluogo lombardo a parametro zero e trasferirsi nella capitale francese, con uno stipendio decisamente più ricco. Neanche i tanti cambiamenti vissuti dalla coppia hanno lenito la loro relazione, lontana dallo sfarzo di tanti vip e molto più riservata. Succede questo, probabilmente, se ci si conosce fin da ragazzini e non si perde quello spirito fanciullesco che la carriera spesso fa svanire. Sta di fatto che i due sono inseparabili nella gioia e nel dolore, come nel brutto spavento della scorsa notte.

Alessia Elefante chi è: altezza Instagram e curiosità

Alessia Elefante è nata il 25 maggio del 1997, rigorosamente in Campania, come vi abbiamo subito detto. Rispetto a tante wags, la sua vita privata non è sotto la luce dei riflettori. Pochissime volte lei e il suo compagno sono balzati alla ribalta delle cronache di gossip e la sensazione è che stiano parecchio lontani da qualsiasi rischio di questo tipo. Le informazioni che abbiamo su di lei si trovano soprattutto spulciando il suo profilo Instagram. Alessia pubblica spesso scatti insieme a Gigio, come viene chiamato da anni il portiere della nazionale italiana, e non si può non notare un particolare che ha attrae da sempre l’attenzione di molti tifosi: la differenza d’altezza. Donnarumma è un armadio da 196 centimetri e questo è stato un fattore determinante, oltre al talento, per costruire la sua carriera. Lei, invece, è alta solo 1,57 metri. Nella botte piccola c’è il vino buono, direbbe qualcuno, e per Donnarumma è stato esattamente così. Nonostante sia molto riservata, Alessia pubblica spesso le foto dei suoi viaggi che dominano, insieme al compagno, sul suo profilo Instagram. Anche i followers non sono tantissimi rispetto a quelli del portieri: attualmente è a quota 16 mila, ma siamo certi che con il tempo, volente o nolente, continueranno a crescere.