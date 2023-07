Kurt Seyit e Sura stanno insieme nella realtà? Flirt e nascita di un bimbo

Gli attori che interpretano Kurt Seyit e Sura, i protagonisti di La ragazza e l’ufficiale, stanno insieme anche nella realtà? Quel flirt smentito e la nascita di un bimbo

Come in tutte le serie turche che si rispettino la passione che nasce tra i due protagonisti principali alimenta le voci di una storia d’amore nata sul set. Anche questa volta è accaduto, si tratta del pubblico che sogna che Kurt Seyit e Sura de La ragazza e l’ufficiale stanno insieme nella realtà. Ad aprire le danze di questa tradizione di passione da fiction che si intreccia a flirt reali sono stati Demet Ozdemir e Can Yaman, un rapporto mai ufficiale ma che dalla Turchia hanno sempre dato per certo e una rottura altrettanto strappalacrime per i fan che sognavano il lieto fine. Anche per Kivac Tatlıtug, l’attore che interpreta Kurt Seyit, e Farah Zeynep Abdullah, Sura in La ragazza e l’ufficiale, ci sono state dal gossip nella loro madrepatria voci una presunta storia d’amore nata sul set. Ma la verità rispetto alla suggestione è ancora più clamorosa di ciò che si immagina. Kurt Seyit e Sura non stanno insieme nella realtà ma sul set della fiction turca è nato un grande amore che vede proprio il protagonista de La ragazza e l’ufficiale essersi innamorato di una donna impegnata che solo dopo vari vicissitudini legate al divorzio è riuscita a diventare sua moglie e dare alla luce il loro figlio che ha un nome speciale, insomma una storia tutta da leggere.

Kurt Seyit e Sura con chi sono fidanzati

Con chi sono fidanzati Kurt Seyit e Sura è ovviamente la domanda che si pongono i fan della serie turca considerando come tutte le voci riguardanti una relazione tra i due attori siano state smentite anche dai diretti interessati. Kivac Tatlıtug, l’attore che interpreta Kurt Seyit, non è fidanzato ma ha una moglie conosciuta proprio sul set di La ragazza e l’ufficiale. Dopo una lunga relazione con Azra Akin con cui era ad un passo dal matrimonio e una storia d’amore con Florence Eugene, si è legato alla stilista Basak Dizer nel 2014. La donna aveva divorziato quattro mesi prima di ufficializzare la nuova relazione. Due anni dopo, nel 2016, la coppia si è sposata a Parigi e ad aprile 2022 hanno dato il benvenuto anche sui social al loro primo figlio Kurt Eve, il nome è proprio un omaggio alla serie La ragazza e l’ufficiale perché i due si sono conosciuti su quel set come dichiarato da Kivac Tatlıtug. Difficile invece conoscere la vita privata di Farah Zeynep Abdullah, l’attrice che interpreta Sura in La ragazza e l’ufficiale. Dopo aver smentito un flirt con chi fa Kurt Seyit, si è resa protagonista più per la sua attività social molto polemica e divisiva. Non si sa se sia fidanzata o sposata ma solo lo scorso anno è stata multata per un tweet offensivo nei confronti di un ex sergente. Come notato dalla stampa turca, l’attrice Farah Zeynep Abdullah utilizza i suoi social per parlare e commentare con politici turchi e autorità del suo Paese