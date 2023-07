Reazione a Catena chi sono Le tre e lode: hanno vinto un botto

Chi sono le campionesse di Reazione a Catena che si chiamano Le Tre e Lode, da dove vengono e che lavoro fanno nella vita. Hanno vinto molto

Sono loro le vincitrici, e non per la prima volta. Le campionesse di Reazione a Catena, Le tre e lode, continuano a mietere successi, portandosi a casa un’altra volta l’ambitissimo premio dello show serale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. La loro ascesa è iniziata venerdì 14 luglio, quando sono riuscite a spodestare dal trono del programma I Festaioli e da allora hanno infilato un’invidiabile serie di quattro vittorie del montepremi finale, l’ultima delle quali conquistata lo scorso giovedì. Riguardo a chi sono le campionesse Le Tre e Lode sono noti i loro nomi, che il pubblico più affezionato di Reazione a Catena dovrebbe comunque conoscere molto bene. Trio tutto al femminile, composto da Lauretta, Chiara e Marianna, tre amiche che sono anche legate dalla professione: come si può intuire dal nome della loro squadra, di lavoro fanno tutte e tre le professoresse universitarie.

Nella puntata di giovedì 20 luglio, Le tre e lode di Reazione a Catena hanno vinto molto, hanno sconfitto le nuove pretendenti al trono che difendono ormai da una settimana, e nel finale sono arrivate a conquistare il montepremi dello show presentato da Marco Lioni. In questa occasione, le tre insegnanti si sono portate a casa la bellezza di 4.625 euro. Ma la somma complessiva le Campionesse hanno portato a casa in questi giorni dal programma di Rai 1 è in realtà ben più alto, trattandosi della quarta vittoria ottenuta in pochi giorni. Nella prima occasione, Le tre e lode hanno vinto, alla loro seconda puntata a Reazione a Catena, 33.250 euro; il giorno successivo si sono assicurate altri 1.235 euro, mentre il 19 luglio hanno toccato un nuovo record per la trasmissione Rai, conquistando addirittura 73.000 euro. Sommando queste cifre alla vittoria di ieri, arriviamo a un totale di 112.110 euro, che fanno oltre 37.000 euro ciascuna.

Reazione a Catena di dove sono le campionesse Le tre e lode

Le tre e lode non hanno finora rivelato troppo della loro vita privata e delle loro origini. Nello specifico riguardo a di dove sono le campionesse di Reazione a Catena si tratta Ferrara, una nota città dell’Emilia Romagna, dove vivono e lavorano. Non è noto se siano tutte e tre originarie proprio di questa città o se vi si siano trasferite in seguito. Non sappiamo esattamente quanti anni abbiano, ma è facile capire a prima vista che stiamo parlando di tre giovani donne intorno ai 30 anni. Amiche, ma comunque piuttosto diverse tra loro in quanto a passioni e interessi. Lauretta, che è la capitana della squadra, ha rivelato di essere appassionata di tacchi a spillo, e sappiamo che insegna Lettere; Chiara, invece, è appassionata di viaggi e vita in mezzo alla natura, e anche per questo si dedica anche a coltivare la terra. Marianna, infine, ama in particolare il fashion style e la moda, con una predilezione speciale per i cosmetici, di cui è una collezionista. Insomma, le Tre e Lode sono ufficialmente nell’alvo d’oro di Reazione a Catena.