L’Amica Geniale Ischia location: dove è stata girata la vacanza

L’Amica Geniale vede Ischia come protagonista delle vacanze di Lila e Lenù: le location dove sono state girate tutte le scene dell’amore conteso per Nino Sarratore

Due episodi della seconda stagione de L’Amica Geniale, serie targata Rai, sono dedicati all’estate delle due protagoniste Lila e Lenù che decidono di trascorrere alcuni giorni di vacanza a Ischia, isola del Golfo di Napoli, a circa un’ora di traghetto dalla città partenopea. Spesso dai turisti stranieri è definita come la Capri meno conosciuta, ma in realtà Ischia è un luogo di vacanza popolare per i napoletani e tanti turisti europei che frequentano l’isola per le spiagge incontaminate, le sorgenti termali, le cantine e le fortezze. Il capoluogo dell’isola è diviso in due parti: Ischia Porto (dove i passeggeri arrivano in traghetto da Napoli) e il villaggio leggermente più grande di Ischia Ponte. Tra i luoghi di maggiore interesse vi sono il Castello Aragonese, la spiaggia di Cartaromana e la Torre di Michelangelo (una casa-fortezza del XV secolo dove si dice abbia vissuto Michelangelo). Le location di Ischia scelte da L’Amica Geniale sono ormai oggetto di tour da parte di tantissimi appassionati della serie tra cui anche Chris Martin, frontman dei Coldplay, spinto anche dai romanzi di Elena Ferrante a organizzare un concerto a Napoli.

L’Amica Geniale dove è stato girato a Ischia

Tra i luoghi più significativi de L’Amica Geniale a Ischia c’è la Spiaggia dei Maronti: questa striscia di sabbia a forma di mezzaluna è l’ambientazione idilliaca di due scene cruciali della serie. Infatti è il luogo in cui Elena si rende conto della sua capacità di nuotare ed è anche il luogo del suo primo bacio con Nino Sarratore. La spiaggia dei Maronti è accessibile attraverso una strada ripida e tortuosa che può essere percorsa in auto o a piedi. I visitatori possono anche prendere un taxi d’acqua da Sant’Angelo, un villaggio imbiancato di gelaterie e negozi di ceramica, per circa 3 euro a tratta. Dalla spiaggia dei Maronti, le sorgenti termali di Cavascura sono raggiungibili con una breve passeggiata. Già famoso nello star system statunitense, anche L’Albergo della Regina Isabella è tra le location de L’Amica Geniale: aperto negli anni ’50 dal produttore cinematografico italiano ed editore di riviste Angelo Rizzoli, è stata la prima struttura di lusso di Ischia ad attirare la clientela delle celebrità, tra cui Elizabeth Taylor e Richard Burton. Gli ospiti possono prenotare il pacchetto “Sulle tracce di Elena Ferrante” che comprende un tour guidato dell’isola, la visita ai luoghi descritti nei romanzi e un laboratorio di scrittura creativa ispirato alla Ferrante e condotto da un professore di letteratura.

Sia il Monte Epomeo che la baia di Citara appaiono nella seconda stagione de L’Amica Geniale. Infatti alcune scene sono ambientate anche a Forio, una zona sulla costa occidentale di Ischia dove Lila condivide una casa per le vacanze con sua mamma, Lenù e sua cognata incinta. Il Monte Epomeo, verdeggiante e vulcanico, fa da sfondo a molti luoghi di Forio che compaiono nella storia della Ferrante, come il settecentesco Palazzo Cigliano, nel centro storico della città, e i vicini villaggi di Cuotto, Lacco Ameno e Serrara Fontana. Per arrivare in cima al Monte Epomeo ci vuole circa un’ora se si parte dal villaggio di Fontana (come fanno Elena e il suo interesse amoroso, Nino, nel secondo romanzo). A soli 20 minuti di macchina verso ovest, in direzione della costa, la baia di Citara è una delle destinazioni benessere più popolari di Ischia. I Giardini Termali Poseidon si affacciano sulla baia e offrono 22 diverse piscine pensate con proprietà vulcaniche curative.