Mimmo Cesaroni oggi come è diventato l’attore Federico Russo FOTO

Mimmo dei Cesaroni è stato un personaggio molto amato dal pubblico italiano. A interpretarlo è stato l’attore Federico Russo: cosa fa e come è diventato oggi

Poche serie sono riuscite a diventare iconiche come i Cesaroni e tra i protagonisti che hanno ispirato più tenerezza, ma anche più simpatia, tra il pubblico c’è stato sicuramente Mimmo. Era il bambino, il più piccolo di casa, spesso colui che dice la verità o che è addirittura fonte di saggezza di fronte ai problemi a cui i più grandi rispondono solo con il cuore e poco con la razionalità. La sitcom è andata in onda dal 2006 al 2014 e quando ha iniziato a recitarvi, Federico Russo, proprio l’attore che ha interpretato Mimmo, aveva nove anni. Oggi ne ha 25 e non abbiamo perso le sue tracce, anche perché nel mondo del cinema e della tv ha comunque fatto la sua strada.

Nella serie era il figlio di Giulio, il personaggio interpretato da Claudio Amendola, ma anche il fratello di Rudi e Marco, il minore ovviamente. Quello che sappiamo di lui oggi, a parte la sua vita lavorativa, è che ci tiene molto alla sua indipendenza, tanto che a 18 anni ha deciso di andare a vivere da solo. Ancora la sua carriera vivrà di stagioni molto importanti, anche perché la bravura ce l’ha di sicuro, ma ha anche in testa un modello ben preciso, forse anche un idolo: Alessandro Borghi. In un’intervista su di lui ha detto: “Ho una stima smisurata per lui. Sono ammirato nel vedere come è cresciuto negli anni, quanta serietà mette in tutto quello che fa. Eppure è un ragazzo di borgata come me”.

Federico Russo carriera

Molti ancora oggi lo ricordano solo come Mimmo dei Cesaroni, forse perché quel personaggio l’hanno amato fin troppo. In realtà, come vi accennavamo, la carriera di Federico Russo non è affatto di secondo piano. Dopo l’esperienza nella fiction Mediaset, che trattava amori, dolori e problemi di una famiglia di Roma come le altre, in tanti l’hanno scelto per ruoli importanti. Un’esperienza importante è stata quella del 2015, in cui l’abbiamo visto nella serie Alex & Co. per la Disney. Sono passati solo due anni in cui molti l’avranno riconosciuto durante “L’Isola di Pietro”, ma anche in “Don Matteo”, quindi sulla Rai, in cui ha preso parte all’undicesima stagione. Anche nel cinema, però, si è fatto strada e non solo sul piccolo schermo. Nel 2014, infatti, ha recitato in “L’aquilone di Claudio” di Antonio Centomani, ma anche in altri tre film, tra cui “Ernesto”, di Giacomo Raffaelli e Alice De Luca. È successo nel 2020, ma non è stato l’unico evento da tenere a mente tre anni fa, quando aveva 22 anni. Infatti, l’abbiamo visto anche su Netflix come attore nella serie “Curon”, su Netflix. Oggi la produzione di Federico Russo resta comunque inarrestabile e nel 2023 fa parte del cast della serie tv targata Rai “Black Out – Vite sospese”. Insomma, è ancora giovanissimo e tante cose deve ancora mostrarcele. Certo, non possiamo promettergli che quando lo vedremo comparire sullo schermo non ci verrà in mente subito Mimmo.