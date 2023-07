Morta madre Alessandro Gassman: chi era Juliette Mayniel causa morte

Juliette Mayniel non c’è più: è stata un’attrice importante e madre di Alessandro Gassman che ha dato la notizia su Twitter

Alessandro Gassman ha subito una grave perdita nelle ultime ore, una di quelle che sconvolge per forza la vita di un uomo. Juliette Mayniel, sua madre, se n’è andata e ha lasciato un vuoto incolmabile nell’attore. Aveva 87 anni e in comune con il figlio aveva di sicuro la passione per il cinema. In realtà, la sua non è stata una vita così semplice, fin dalla fanciullezza: era, infatti, la figlia del proprietario di un caffè in un piccolo villaggio dell’Aveyron, nella regione Occitania. L’arrivo della seconda guerra mondiale per lei ha cambiato molte cose: i suoi genitori si sono trasferiti a Bordeaux, dove anche lei ha passato la sua adolescenza. Il liceo ha cambiato ulteriormente le cose, ma stavolta in meglio: è stato lì che ha scoperto tutte le bellezze del teatro e ha incontrato la sua più grande passione. Si è trasferita poi a Parigi in cui ha lavorato nel mondo del fashion design e, essenzialmente, come modella. Ha fatto parte anche di uno spot pubblicitario ed è proprio lì che l’ha notata il regista Claude Chabrol. Nel 1959 ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonisti nel film “I cugini”: Mayniel comincia ad avere grande notorietà grazie a questa parte ed è solo l’inizio.

Ha ottenuto, infatti, diversi ruoli da protagonista in tanti ruoli di successo, praticamente fino agli anni ’80. Nella sua carriera, non mancano neppure le produzioni per la tv: qualcuno la ricorderà come Circe in “L’Odissea“, ma anche in “Madame Bovary” del 1978. Nel 1960 è arrivato anche un riconoscimento importantissimo: si tratta dell’Orso d’argento come migliore attrice al festival di Berlino per l’interpretazione nel film “Storia di un disertore“. Alessandro Gassman ha annunciato la sua morte scrivendo: “Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma”. I due vivevano lontani da circa venti anni, dato che lei aveva deciso di trasferirsi a San Miguel de Allende, un piccolo paesino in Messico. La causa della morte di Juliette Mayniel è un malore improvviso.

Juliette Mayniel e Vittorio Gassman

Molto spesso la vita di Juliette Mayniel è associata a quella di Vittorio Gassman con cui ha avuto un’intensa storia d’amore. Era di una bellezza sconvolgente, come si può facilmente notare dalle fotografie dell’epoca e come la ricordano in molti. La loro storia è durata dal 1964 al 1968, non tantissimo, ma la loro unione ha dato vita ad Alessandro nel 1965. La coppia, poi, si è separata quando il piccolo aveva solo tre anni: nonostante ciò, l’attore ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con la madre, da cui ha sempre ammesso di aver imparato tanto. In alcune interviste, ha addirittura sottolineato quanto ci avrebbe tenuto a parlare di più della mamma, dato che la maggior parte delle domande erano sul padre. Ha detto anche che è grazie a lei se ha imparato ad amare l’ambiente e tutto ciò che lo circonda. Insomma, una presenza fondamentale, come tutte le mamme, e siamo certi che per lui ora non sia facile.