Vite al Limite Schenee oggi: incinta ha truffato il dott Now

Schenee è la protagonista di Vite al Limite che ha abbandonato il programma e oggi è sparita dopo aver raccolto fondi tramite crowdfunding: rischio truffa e si vocifera sia incinta

La star della sesta stagione di My 600-lb Life, Schenee Murry, è stata una delle partecipanti più pesanti che lo show abbia mai incontrato, ed è ora di condividere un aggiornamento su come sta andando. Con un peso iniziale di 33o kg, l’indice di massa corporea della paziente del Dott. Now era quasi cinque volte superiore alla media suggerita per una persona della sua altezza. Per questo si è rivolta a Vite al Limite perché voleva cambiare la sua vita per sempre. Nel corso degli anni, aveva provato a perdere peso da sola, ma aveva fallito ripetutamente. Dopo aver incontrato il medico e aver compreso i rischi associati alla chirurgia per la perdita di peso, Schenee ha ricevuto dal Dr. Nowzaradan un programma preciso per porsi degli obiettivi e raggiungere i kg giusti per ottenere l’ok all’operazione. Sfortunatamente, non riuscì a raggiungere i suoi obiettivi al momento dell’appuntamento successivo e finì per essere ricoverata in ospedale. Ricoverata Schenee è riuscita a perdere 91 kg ma una volta tornata a casa ha ripreso parte del suo peso e alla fine ha interrotto i contatti con il Dr. Now. La paziente riteneva che era troppo difficile rispettare i suoi standard.

Vite al Limite Schenee oggi: la truffa e le voci di gravidanza

Schenee di Vite al Limite oggi continua ad affermare di aver perso peso dopo la partecipazione al programma ma contemporaneamente ha avviato una raccolta fondi per raccogliere denaro per un intervento chirurgico di perdita di peso che potrebbe subire in futuro. Sebbene abbia raccolto un po’ di fondi, non è certo che si sia effettivamente sottoposta all’operazione e il sospetto di tanti appassionati del programma è che abbia truffato gli utenti che si erano interessati a lei e avevano offerto cifre notevoli. In realtà la donna aveva pubblicato una foto dove documentava la perdita di peso ma allo stesso tempo aveva dichiarato che era stata ricoverata per un potenziale coagulo di sangue nella gamba. Alla fine si è scoperto che si trattava di carenza di potassio. Schenee pubblica regolarmente sui suoi social media, tra cui Instagram e YouTube, ma raramente fornisce aggiornamenti sulla sua salute, a meno che non stia chiedendo supporto. È chiaro a molti fan del programma che Schenee di Vite al Limite oggi non ha fatto i progressi che avrebbe voluto quando ha incontrato il Dr. Now per cambiare la sua vita.

I problemi di Schenee con la perdita di peso derivano da un trauma che deve ancora risolvere e superare. Purtroppo, la sua vita è stata incredibilmente travagliata prima di partecipare a Vite al Limite, poiché ha subito abusi sessuali quando era più giovane e ha affrontato difficoltà nella sua vita adulta, tra cui problemi di fertilità. Come rivelato dai tanti fan che seguono il programma, Schenee ha ammesso a più riprese di non essere realmente interessata a seguire il programma del dottor Now e la sensazione apparsa a molti è che non è disposta ad accettare un aiuto quando le viene offerto. Non si hanno notizie su Schenee di Vite al Limite oggi ma su alcuni forum negli Stati Uniti alcuni utenti hanno ipotizzato che fosse rimasta incinta, ipotesi però non confermata.