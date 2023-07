Bold Pilot cosa fa oggi il fantino dopo morte cavallo e moglie

Bold Pilot è un film ispirato ad una storia vera: cosa fa oggi il fantino Halis Karatas dopo la scomparsa del cavallo e di sua moglie

Bold Pilot è un nome noto tra gli appassionati di corse di cavalli, ma grazie al film Bold Pilot – Leggenda di un campione tutto il mondo ha conosciuto la storia di questo leggendario cavallo e del suo altrettanto famoso fantino, Halis Karataş. Dopo anni dalla morte per vecchiaia del cavallo turco, Karataş ricorda vividamente il suo tempo in pista con Bold Pilot, un’esperienza appassionante che ha portato a innumerevoli vittorie per il leggendario fantino. “Sono passati più di 20 anni da quando ho guidato per la prima volta Bold Pilot, ma sembra ancora oggi”, ha raccontato il fantino in un’intervista fatta sulla tomba del purosangue nella sua scuderia nella città turca nordoccidentale di Sakarya. Il cavallo significa molto anche per Karataş in quanto lo ha aiutato a incontrare l’amore della sua vita: Begüm Atman, la figlia del proprietario di Bold Pilot Özdemir Atman. Karataş ha perso sua moglie a causa del cancro un anno prima che Bold Pilot morisse.

“Ho cavalcato molti purosangue vincenti, ma Bold Pilot era qualcos’altro. Non ho mai visto un tale cuore, una tale voglia di correre e lottare per vincere in altri cavalli. Ha un posto speciale nella mia vita. Con Bold Pilot, ho vinto la mia prima Gazi Race, la mia gara internazionale. Abbiamo passato così tanto tempo insieme, sia in allenamento che in gara. Era insostituibile”, ha raccontato l’atleta che ha ispirato il film Bold Pilot – Leggenda di un campione. Nato e cresciuto in Turchia, il purosangue, morto all’età di 22 anni, è stato senza dubbio il migliore del suo genere nella storia delle corse di cavalli turche. La sua carriera ha raggiunto l’apice quando ha vinto la Gazi Race del 1996, l’evento di corse più prestigioso in Turchia. La vittoria, nel tempo record di 2.26.22, è stato un record per Karataş e Bold Pilot. Karataş ha guidato Bold Pilot in tutte le gare tranne quattro nella carriera agonistica del cavallo, vincendone 21.

Bold Pilot ultima corsa e cosa fa Halis

Generato da Persian Bold nel 1993 e che ha dato il via alla sua vita agonistica a 2 anni, Bold Pilot ha vinto la sua prima gara il 28 maggio 1995, nonostante fosse instabile prima della gara. I problemi prima della partenza hanno perseguitato Bold Pilot all’inizio della sua carriera, ed è arrivato secondo in tre delle sue prime sei gare a 2 anni. La sua ultima gara è stata nella Prime Ministry Race il 16 agosto 1998, che è riuscito a concludere al quarto posto nonostante un infortunio al piede. Ha fatto la sua ultima apparizione all’autodromo di Veliefendi nel 2013, con migliaia di fan che lo hanno applaudito in una speciale cerimonia di addio. Il purosangue attirò l’invidia di altri allevatori e tutti cercarono di trovare un nuovo Bold Pilot. “È una speranza per molti allevatori, ma ci vuole molto lavoro per allevare un cavallo come lui. Ci abbiamo provato anche con i suoi discendenti, ma non ci siamo riusciti. Solo suo nipote è riuscito ad arrivare primo nella sua ultima gara, il giorno in cui è stato presentato in anteprima il film [sulla vita di Bold Pilot]” ha raccontato Halis Karatas che oggi continua a lavorare con i cavalli anche se conserva ancora nitido il ricordo del suo purosangue.