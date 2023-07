Che lavoro fa Perla di Temptation Island: c’entra Mirko

Perla Vatiero protagonista di Temptation Island 2023 in coppia con Mirko fa un lavoro niente male. È la CEO di Perlystas, e commerce di vestiti

A Temptation Island 2023 il lavoro e la quotidianità sono uno dei punti dolenti nella relazione tra Perla e Mirko. Se si è parlato molto della professione del fidanzato meno si è parlato di quello della sua compagna e allora la domanda viene da se: che lavoro fa Perla? Durante queste settimane nei suoi sfoghi Mirko ha spesso raccontato che la sua fidanzata sta a casa e passa molto tempo senza fare nulla, in realtà, come si legge sul profilo Instagram, Perla ha una sua attività imprenditoriale che sembra ben avviata e a cui si dedica con passione. La protagonista di Temptation Island è la creatrice del brand di abbigliamento Perlytas, uno shop online che vanta quasi 25.000 followers, numeri decisamente non male. La fidanzata di Mirko nella sua vita ha fatto tutto un altro percorso di studi, si è infatti laureata in Scienze Motorie, assecondando la sua grande passione per lo sport, ma ha poi deciso di dedicarsi ad altro, coltivando un’altra sua grande passione, ovvero la moda, e dando vita, dunque, al marchio Perlytas, di cui è CEO. La curiosità sulla professione della concorrente di Temptation Island 2023 è dovuta anche ad uno sfogo di Mirko con la single Greta che si è lasciato andare ad una rivelazione. Non è vero che ha permesso alla fidanzata di non realizzarsi, anzi l’ha supportata in ogni modo a rendere realtá i suoi sogni e a dedicarsi alla sua nuova professione dopo essersi trasferita da Salerno a Rieti per convivere con il suo grande amore.

Cos’è Perlytas

Perlytas è uno shop online dedicato all’abbigliamento che ha fatto il proprio debutto nel 2021. Il progetto, come raccontato sullo stesso sito, è nato dall’esigenza di conciliare due grandi passioni di Perla, ovvero la moda e la fotografia, ed è la summa di anni e anni di sogni e di desideri, il coronamento di un amore nato addirittura tra i banchi di scuola, dove la ragazza passava il tempo disegnando e realizzando i primi modelli di carta. Così la fidanzata di Mirko ha deciso di dare vita a questo suo progetto riunendo un team di designer e di influencer e incentrando il proprio lavoro sulla valorizzazione del made in Italy. L’obiettivo dell’azienda di Perla è quella di imporsi non solo nel mercato italiano, ma anche in quello globale, inaugurando anche importanti partnership con brand dalla portata mondiale e privilegiando l’aspetto qualitativo del proprio lavoro, con la scelta di capi di altissimo livello da includere nella propria collezione. Perla non è solo la mente dietro Perlytas, ma si è messa in gioco in prima persona e infatti compare anche come modella sulla pagina Instagram del brand, indossando gli esclusivi capi che lei stessa, insieme al suo team, sceglie per le proprie linee. Insomma, Perlytas è il grande progetto di Perla Vatiero e sta andando molto bene, considerando la risonanza che ha avuto nonostante sia nato da relativamente poco.