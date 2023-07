A Temptation Island 2023 Edoardo di cognome Corianò è il single che corteggia Vittoria. Ha origini siciliane

Temptation Island 2023 è nel vivo ed è pronto a emettere le sue sentenze sul destino delle coppie che hanno partecipato a quest’edizione. In quella composta da Vittoria Egidi e Daniele De Bosis si è insinuato il single Edoardo Corianò. Capelli biondi e occhi azzurri ha il classico fisico della bellezza sicula. Il tentatore di Vittoria ha 27 anni di età ed è di origini siciliane, nello specifico è nato a Catania. La sua vita privata la conosciamo grazie ai video su Witty perché in questo caso, a differenza degli altri concorrenti nel cast del villaggio delle single, non si tratta già di un influencer o di una persona nota al mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda il lavoro Edoardo Corianò ha svolto diverso professioni dopo essersi diplomato in indirizzo economico: è stato commesso in diversi negozi, tra cui Adidas in Italia e in diversi negozi a Londra. È stato anche animatore nei villaggi turistici. Oggi il tentatore di Temptation Island 2023 dopo tanto girovagare fa il commesso in un negozio e fa il buttafuori per diverse discoteche. La più grande passione di Edoardo è il pugilato che ha praticato fin dall’adolescenza. Purtroppo è uno sport che ha dovuto abbandonare a causa di un infortunio molto pesante.

Temptation Island Edoardo Instagram

Potete trovare facilmente in rete i profili social di Edoardo Corianò di Temptation Island 2023 che ha dei profili sia su Instagram che su Facebook. Inoltre, è molto attivo sui social dove spesso cura la sua immagine e mostra il suo fisico sportivo. Come impone il suo lavoro, infatti, ha un corpo statuario e piuttosto scolpito, ma soprattutto dei volumi muscolari ben evidenti. Soltanto i suoi amici, però, possono interagire con lui su Facebook, visto che il suo account risulta privato. Il discorso è diverso per Instagram dove si può facilmente notare che posta diverse foto e di vario tipo. Si tratta spesso di selfie o di scatti al mare, in costume, ma anche di eventi e cerimonie. Di sicuro, tanto del suo successo è dovuto alla bellezza del suo corpo che mette spesso in risalto. In ogni caso, vanta attualmente più di 3000 follower. Potete leggere anche la frase presente nella biografia di Instagram, in cui ha scritto: “Dalla parte dei più deboli”. E anche questo riguarda il suo lavoro, ma in un certo senso anche Temptation Island.

Vittoria è rimasta fin da subito ammaliata dal single Edoardo ma solo dopo qualche puntata il flirt è entrato nel vivo facendo infuriare, ovviamente, il suo ragazzo. Di fronte, a un avvicinamento sempre più evidente e costante, soprattutto dopo aver visto in alcuni video atteggiamenti piuttosto intimi, Daniele si è consolato con la tentatrice Benedetta. Non possiamo sapere come finirà la loro storia d’amore all’interno del programma, ma di sicuro la conoscenza tra Vittoria e Edoardo è tutta da tenere d’occhio.