Anticipazioni Blanca 2 da trailer fan in ansia: esplode

Blanca 2: torna la fortunata serie Rai con una seconda stagione che si preannuncia davvero emozionante, a partire da un trailer che mette in ansia i fan.

Blanca Ferrando è pronta a tornare sui teleschermi italiani. La consulente della polizia di Genova interpretata da Maria Chiara Giannetta, nata dalla penna della scrittrice Patrizia Rinaldi, sarà di nuovo protagonista della prima serata di Rai 1 a partire da giovedì 5 ottobre 2023, data di inizio della seconda stagione della serie, già rinominata Blanca 2, che conterà in tutto 6 nuovi episodi in altrettante serate, della surata di circa 100 minuti ciascuna. Dopo il successo della prima stagione, trasmessa nell’autunno del 2021, sono dunque pronte nuove entusiasmenti avventure, anticipate dal trailer pubblicato online di recente da Rai Fiction e Lux Vide. Un trailer che, però, ha allarmato molti fan in merito alla sorte della protagonista: cosa succederà nei prossimi attesissimi episodi dello show?

Per chi non la conoscesse, Blanca è una serie che segue le avventure di una giovane consulente della polizia, resa cieca all’età di 12 anni da un tragico incidente che ha coinvolto la sua famiglia, specializzata nel décodage dei file audio. La fiction Rai, disponibile liberamente in streaming su Rai Play, alterna momenti da vero e proprio giallo poliziesco ad altri più leggeri da commedia sentimentale. Infatti, il cuore di Blanca è diviso tra l’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno) e il giovane cuoco Nanni Busalla (Pierpaolo Spollon). La prima stagione ha concluso la trama legata al personaggio di Sebastiano Russo, il controverso ex fidanziato della sorella di Blanca, celatosi incredibilmente sotto l’identità di Nanni, che ora si trova alla fine in carcere, ma un nuovo problema emerge all’orizzonte.

Come si vede nel primo trailer di Blanca 2, il nuovo cattivo della serie è un misterioso attentatore bombarolo, che inizia a causare esplosioni in giro per Genova. La polizia si ritrova a indagare su questo misterioso terrorista, ma presto si scopre che l’attentatore, la cui voce è camuffata da un distorsore vocale (quindi, è anche difficile stabilire con certezza se si tratta di un uomo o di una donna), vuole parlare espressamente con Blanca. Di più, l’uomo sembra conoscerla, fa dei riferimenti alla sua vita, e dalle prime anticipazioni sembra avere un qualche legame con la storia della famiglia della protagonista e con il tragico incidente che l’ha coinvolta anni prima. Nel corso del trailer, vediamo Blanca venire travolta dall’esplosione di un’autovettura, sicuramente uno degli attentati orditi dal nuovo nemico pubblico numero 1 della città, ma non è chiaro quale sia la sorte della consulente della polizia genovese. Andando a logica, è difficile che l’esplosione possa avere serie ripercussioni su Blanca: un simile colpo di scena sarebbe veramente troppo importante per venire così spoilerato in un trailer diversi mesi prima dell’uscita della nuova stagione.

Anticipazioni Blanca 2 Linneo

Chi invece sta sicuramente bene è Linneo, il cane guida di Blanca Ferrando, che è divenuto presto uno dei personaggi più amati della serie di Rai 1. Inseparabile compagno di avventure e confidente della nostra protagonista, nel corso della prima stagione, il cane era rimasto ferito durante uno scontro a fuoco con dei rapinatori, e per un po’ Blanca era stata costretta a fare a meno di lui, lasciandolo anche in un centro di addestramento, dal quale l’animale era poi scappato. Già nel finale, la situazione si era fortunatamente ristabilita, e queste circostanze sono state confermate dal trailer di Blanca 2, in cui vediamo la protagonista di nuovo assieme a Linneo.