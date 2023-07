Dalla Turchia le anticipazioni di Terra Amara sulla sorte del matrimonio tra Zuleyha e Demir. Il divorzio porterà a un duro scontro

Le anticipazioni di quello che vedremo molto presto a Terra Amara non faranno felici molti fan della soap. Le vicende amorose di Zuleyha, sposata con Demir ma terribilmente infelice con lui, sono arrivate al punto di svolta. Ormai sta con Yilmaz che a sua volta ha sempre ricambiato la protagonista, ma è unito in matrimonio con Mujgan. L’amore in questa serie è, quindi, un miraggio e un obiettivo di felicità sempre più difficile da agguantare e tenersi stretto: sarà proprio per questo che i fan non possono smettere di guardarla, in attesa di capire se alla fine a trionfare sarà il bene.

Zuleyha è sicuramente il personaggio che se l’è passata peggio. La relazione con Demir ha sempre portato enormi sofferenze che ha dovuto tacere e superare, ma da cui non riesce a staccarsi pur avendo chiesto il divorzio. Spoiler alla mano dalla Turchia ci sarà una grande novità dopo il tentativo di fuga sfumato di Zuleyha e Yilmaz in Germania. Ora i due innamorati sono pronti a una soluzione molto più netta per cercare di liberarsi dai due matrimoni che non funzionano e li tengono in ostaggio, ma soprattutto per far sì che alla fine trionfi proprio l’amore e non il possesso o l’infelicità.

Anticipazioni Terra Amara Zuleyha e Yilmaz

Secondo le anticipazioni di Terra Amara Zuleyha e Yilmaz si sono finalmente decisi a chiedere il divorzio ai rispettivi coniugi e, quindi, sono pronti a vivere il loro amore, sperando di essere felici e contenti. Di conseguenza, il patto è fatto: Yilmaz dovrà andare da Mujgan e confessarle tutto per ottenere la separazione, lo stesso dovrà fare Zuleyha con Demir. Peccato che quest’ultimo passaggio risulti già in partenza particolarmente difficile. Abbiamo imparato a conoscere proprio Demir, i suoi intrighi e la maniera folle di gestire il matrimonio: lui è perfettamente consapevole che Zuleyha non sia più innamorata di lui, ma non vuole permettere in alcuna maniera che lei si conquisti la sua felicità personale e che abbia un lieto fine con un’altra persona. Farà, quindi, di tutto per ostacolare il divorzio e tratterà la domanda con un’ostilità evidente, un rifiuto che la donna non può proprio accettare. Ancora secondo gli spoiler di Terra Amara, ciò provocherà una reazione rabbiosa in Zuleyha che si lascerà scappare un segreto inconfessabile: dirà a Demir di aver rivelato a Yilmaz la verità sul figlio e cioè che Adnan è in realtà figlio suo e non di Demir. Questo avrà delle conseguenze importanti negli equilibri della soap opera turca e soprattutto rallenterà la conquista dell’amore tra i due protagonisti. Ci sarà però un grande colpo di scena a cui i telespettatori rimarranno increduli. Le anticipazioni di Terra Amara vedono Demir concedere il divorzio a Zuleyha chiedendole una sola grande condizione. Il figlio di Unkar chiederà a sua moglie non solo di avere l’affidamento della loro adorata figlia, ma anche la possibilità di poter continuare a vedere Adnan a cui è particolarmente legato. Zuleyha pur di mettersi insieme a Ylmaz cederà al ricatto.