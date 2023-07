Anticipazioni Un altro domani chi ha ucciso Ines

Anticipazioni Un altro domani: il mistero si infittisce attorno alla morte di Ines. Chi l’ha uccisa e cosa farà Victor per vendicarla.

Un altro domani è una telenovela spagnola che è riuscita a conquistare il pubblico Mediaset ed è apprezzata da molti dei suoi spettatori. Ora la serie sembra arrivata a un nuovo punto decisivo e uno degli eventi cruciali della storia: la morte di Ines. Per capire chi è che ha ucciso la ragazza bisogba fare un passo indietro. La.storia si incentra sulle vicende Carmen e Julia, nonna e nipote, e hanno tanto in comune, molto più della semplice parentela. Sono moderne, determinate e hanno tutta l’intenzione di lottare per l’amore, quello vero, anche fuori dalle logiche conformiste. Di ostacoli, però, ce ne sono veramente tanti da superare e non sempre è così semplice. Carmen, a questo punto della storia, è arrivata a uno dei momenti più importanti della sua vita: il matrimonio con Victor. Proprio attorno all’uomo si incentrano le vicende e non sono per nulla liete. Infatti, proprio nel giorno dell’unione, tutti notano l’assenza di Ines, la madre dello sposo. Ciò provoca stupore e allo stesso tempo anche un vero e proprio allarme: durante la cerimonia si viene a sapere che la donna è ferita e in gravi condizioni.

I danni sono talmente tanti da provocare la morte di Ines, uno degli eventi più dolorosi per Victor e più destabilizzanti per l’intera serie. A questo punto, inizia la caccia a chi l’ha uccisa e inizialmente, secondo le anticipazioni di Un Altro Domani che arrivano dalla Spagna, i sospetti finiscono fuori strada. Infatti, in tanti pensano che sia stato Ventura: l’uomo potrebbe aver scoperto la tresca tra sua moglie e Angel e averla presa talmente male da compiere il folle gesto. In realtà, è un’ipotesi che è totalmente falsa: la verità è che è stata Patricia e a farlo notare è Enoa che troverà l’arma del delitto. In seguito, a questi eventi sarà anche la stessa Patricia a confessare l’omicidio mettendo fine a qualsiasi dubbio. Il dolore sarà ancora di più alla scoperta di un altro tragico segreto: Ines era anche incinta di Angel. Victor la prenderà molto male e cercherà vendetta per la madre, cambiando tanto anche nella vita di Carmen. Infatti, l’uomo è disperato per la morte di Ines e le chiede del tempo per stare da solo, rompendo il fidanzamento. Gli spoiler dalle puntate spagnole di Un Altro Domani rivelano con anticipo chi ha ucciso Ines: è stata Patricia che le ha inferto un colpo rivelatasi mortale. Il motivo è deriva dalla sua follia, era gelosa della relazione tra suo figlio Angel e la donna.

Anticipazioni Un altro domani quando finisce

Un altro domani (Dos vidas) è una soap opera spagnola che è stata trasmessa su La 1 nel periodo dal 25 gennaio 2021 all’8 febbraio 2022. Lì, quindi, ha già avuto la sua fine e gli spettatori sanno già quale sarà il suo epilogo. Dobbiamo anche dirvi che è stato stoppata per i suoi bassi dati d’ascolto. In Italia, invece, quando succederà? Va in onda dal 6 giugno 2022 alle ore 16.50 su Canale 5. Non è ancora chiaro quando finirà ufficialmente la telenovela, ma gli episodi registrati sono 255, quindi, facendo alcuni facili calcoli, non manca poi così tanto agli episodi finali che potrebbe andare in onda già quest’estate. Non resta tanto da attendere, quindi, per sapere come termineranno le vicende di Carmen e Julia e speriamo che tutto vada per il meglio.