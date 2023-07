Paolo Santanchè chi è l’ex marito di Daniela Santanchè

Paolo Santanchè è l’ex marito di Daniela Santanchè, noto chirurgo plastico di origini torinesi. La coppia non ha avuto figli

Da anni Daniela Santanchè attira critiche e polemiche come pochi altri personaggi nella politica italiana, anche grazie a una lunga carriera parlamentare iniziata nel lontano 2001, quando per la prima volta venne eletta deputata della Repubblica. Ma in realtà attira su di sè i giornali di gossip anche per le sue vicende personali, la sua vita privata e sentimentale. In particolare, per il legame con l’ex marito Paolo Santanché, a cui deve il cognome (è infatti nata come Daniela Garnero). La coppia si è sposata nel 1982, quando lei non era ancora impegnata in politica e aveva solamente 21 anni, e i due sono rimasti insieme fino al 1995. Nonostante la separazione, Daniela Santanchè ha ottenuto di poter continuare a utilizzare il cognome del marito grazie a un accordo giudiziario, ed è così ancora conosciuta con esso. “Una cosa stravagante e incoerente, per una sostenitrice delle donne” ha dichiarato nel 2013 a La Zanzara, programma di Radio 24, Paolo Santanchè. Secondo l’ormai ex marito dell’attuale Ministra, la decisione di tenersi il suo cognome fu dovuta al fatto che ormai era generalmente conosciuta come Daniela Santanchè, e tornando al suo precedente cognome avrebbe comportato per lei un danno.

Paolo Santanchè è un chirurgo plastico torinese molto noto, proveniente da una famiglia di medici (il padre era ginecologo). Conobbe la futura moglie all’inizio degli anni Ottanta, quando lei si recò nel suo studio per rifarsi il naso, poi iniziarono una relazione che in breve condusse al matrimonio. Dopo essersi sposati, Daniela Santanché ha svolto vari compiti amministrativi per la società del marito, occupandosi principalmente di pubbliche relazioni. Nel tempo, la Ministra ha detto che fu brava a portare al marito molti clienti, ma Paolo Santanchè ha sempre sostenuto che quando si sposarono era già molto noto, e di clienti ne aveva molti in precedenza. La coppia è rimasta unita 13 anni, senza avere figli.

Paolo Santanchè patrimonio

A parte questo, di Paolo Santanchè sappiamo che è nato a Torino nel 1949, e ha quindi 74 anni, si è specializzato in chirurgia plastica nel 1977, perfezionandosi all’estero, ed è relatore di importanti convegni nonché autore del libro “Come difendersi dal chirurgo estetico” (2004). Il medico è stato per 13 anni il marito dell’attuale Ministra del Turismo Daniela Santanchè, ma si tiene ancora oggi molto lontano dai riflettori. Come detto in precedenza, è un chirurgo plastico di una certa fama, divenuto celebre all’inizio degli anni Ottanta perché era uno dei pochi in Italia a praticare la liposuzione. Questo mestiere gli ha permesso di raggiungere sicuramente uan certa fama e anche un agiato status sociale ed economico, tuttavia non sono disponibili informazioni di nessun tipo in merito al suo patrimonio. Sul sito ufficiale dello studio del dottor Santanchè è possibile consultare l’ampia gamma di servizi messi a disposizione dal centro. Sono anche presenti i contatti sia per la sede di Milano che quella di Torino, oltre ai profili social, in particolare Instagram dove poter seguire le ultime notizie e interviste all’ex marito di Daniela Santanchè.