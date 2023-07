Sinead O’Connor chi era: causa morte cantante Nothing Compares 2 U

Sinead O’Connor è morta all’età di 56 anni: la causa della morte della cantante irlandese diventata famosa in tutto il mondo per la canzone Nothing Compares 2 U

La cantante di origini irlandesi Sinead O’ Connor è morta ieri sera all’età di 56 anni. La notizia arriva a un anno e mezzo di distanza dalla scomparsa del figlio Shane di 17 anni che si è tolto la vita dopo essere fuggito dall’ospedale dopo un tentativo di suicidio. L’artista era divenuta famosa in tutto il mondo nel 1990 quando incise la canzone Nothing Compares 2 U scritta da Prince. Al momento della sua morte, la cantante che ha cambiato il suo nome in Shuhada’ Sadaqat nel 2018 quando si è convertita all’Islam, si pensava stesse trascorrendo il suo tempo tra l’Irlanda e l’Inghilterra. Sinead O’ Connor lascia tre figli. La causa della morte non è stata resa nota ma in tanti stanno ipotizzando che l’artista abbia deciso di togliersi la vita, anche perché negli ultimi tempi aveva spesso parlato dei suoi problemi di depressione e disturbi mentali. Nel suo ultimo post sui social media, Sinead O’ Connor ha twittato una foto del suo defunto figlio e ha scritto: “Da allora ho vissuto come una creatura notturna non morta. Era l’amore della mia vita, la lampada della mia anima”. Nata a Dublino l’8 dicembre 1966, era diventata famosa alla fine degli anni ’80 con il suo album di debutto The Lion and the Cobra.

Sinead O’ Connor chi era

Nel corso degli anni a fare notizia però non è stata più la sua musica ma la vita privata. Dopo che i genitori hanno divorziato quando aveva otto anni, Sinead O’Connor ha affermato di aver subito abusi fisici – dettagliati nella sua canzone ” Fire on Babylon” – e ha costantemente sostenuto i bambini maltrattati. Il suo interesse per la musica è iniziato nel 1979, quando all’età di 15 anni i suoi problemi con la giustizia l’hanno portata a essere ricoverata al Magdalene Asylum, per 18 mesi. È stato qui che ha iniziato a sviluppare la sua scrittura e la sua musica ed è stata successivamente “scoperta” dal batterista della popolare band irlandese Tua Nua. Nel 1985, mentre si esibiva in una band chiamata Ton Ton Macoute, Sinead O’ Connor se ne andò e si trasferì a Londra dove firmò un contratto con la Ensign records. All’età di 20 anni, mentre registrava il suo primo album, The Lion and the Cobra, rimase incinta del suo batterista John Reynolds. Hanno avuto un figlio, Jake, e si sono sposati nel 1987. Dopo aver ottenuto una nomination ai Grammy con l’album di debutto, dopo l’uscita del suo secondo album – I Do Not Want What I Haven’t Got degli anni ’90 – la voce di Jealous si era presentata con un look diventato poi iconico, la classica testa rasata con cui tutti la ricordano.

Dopo aver raggiunto il successo Sinead O’ Connor aveva creato scalpore per aver strappato in diretta televisiva una foto di Giovanni Paolo II, un atto di protesta per porre l’attenzione sulle accuse di abusi da parte di preti in Irlanda. I suoi problemi di salute mentale iniziarono a venire alla luce quando, nel 2007, rivelò che le era stato diagnosticato un disturbo bipolare quattro anni prima e che aveva tentato il suicidio il giorno del suo 33esimo compleanno nel 1999. Nel 2012 Sinead O’Connor ha annunciato sul suo sito web di essere “molto malata” dopo un esaurimento nervoso verso la fine del 2011. Due anni dopo aveva affermato di non essere in realtà bipolare e in seguito avrebbe incolpato il suo stato mentale per la mancanza di sostituzione ormonale terapia dopo un intervento di isterectomia.