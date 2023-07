Giulia De Lellis in Israele con Carlo Beretta: perché la grave polemica

Giulia De Lellis in Israele: bufera sui social per le foto dell’ultimo viaggio dell’ influencer con il fidanzato Carlo Beretta

Stanno piovendo molte critiche contro Giulia De Lellis, la 27enne romana resa nota da programmi come Uomini e Donne e il Grande Fratello VIP, oltre che per la sua attività di influencer sui social. Il motivo del contendere sono le foto del suo ultimo viaggio, in compagnia del fidanzato Carlo Beretta, in Israele. La bella influencer italiana ha visitato Gerusalemme ed è andata a prendere il sole e a fare il bagno sul Mar Morto, postando le foto sui suoi seguitissimi canali social (5,3 milioni di follower solo su Instagram), ma ha anche ricevuto numerose critiche, soprattutto per motivazioni politiche.

Molti utenti le hanno infatti contestato il viaggio in un paese molto discusso in termini di diritti umani. Sebbene Israele sia noto per essere un paese molto moderno, a livello politico e sociale, venendo considerato la più solida democrazia in Medio Oriente, è anche duramente criticato per le sue politiche nei confronti della popolazione palestinese, marginalizzata e discriminata nella società, e costantemente oggetto di azioni repressive anche molto violente. Questi atteggiamenti si sono intensificati soprattutto negli ultimi anni, che hanno visto proprio aprirsi una crisi all’interno della società israeliana, anche su altri fronti. Proprio negli ultimi giorni ci sono state diverse manifestazioni e proteste nelle strade contro l’attuale governo, specialmente per una riforma della giustizia che secondo molti trasformerebbe il paese in una dittatura. Durante il suo viaggio, Giulia De Lellis ha anche avuto un curioso incontro con Isaac Herzog, il Presidente di Israele (anche se la sua figura è puramente rappresentativa e scollegata dal governo, retto invece dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu).

Oltre a queste critiche, però, l’influencer romana è stata attaccata anche per ragioni più profonde legate al suo viaggio in Israele, che non si sarebbe trattato di una semplice vacanza di relax, come le foto messe sui social vorrebbero mostrare. Giulia De Lellis ha sollevato molte polemiche anche perché il suo viaggio sarebbe stato in realtà legato all’attività imprenditoriale del suo fidanzato e della sua famiglia, che diventa molto controversa proprio data la situazione politica in Israele. Proviamo a capirci qualcosa di più.

Giulia De Lellis fidanzato

Il fidanzato di Giulia De Lellis è Carlo Gussalli Beretta, figlio unico di Pietro Gussalli Beretta, che il vicedirettore dell’omonima azienda italiana, nota principalmente per la produzione di armi. Carlo Gussalli Beretta è nato a Brescia nel 1997, e ha studiato in prestigiose scuole come la British School of Milan – Sir James Henderson, l’Institut Le Rosey in Svizzera, e si è laureato nel 2019 in economia aziendale e manageriale all’Università Bocconi di Milano. Attualmente lavora come Digital Project Manager presso la Beretta, l’azienda di famiglia.

Il viaggio in Israele di Giulia De Lellis e del fidanzato sembra quindi essere stata anche un’occasione di pubbliche relazioni commerciali del rampollo della famiglia Beretta, che ha diversi affari con il paese mediorientale. Si spiegano così la partecipazione della coppia ad alcuni eventi pubblici, l’incontro con il Presidente Herzog e anche la discutibile scelta di visitare un campo di addestramento delle forze armate israeliane. A causa di queste foto è nata la polemica del creator Karem From Haifa che ha accusato Giulia De Lellis di fare pubblicità tramite Instagram all’apartheid sistema israeliano che controlla, a suo dire, la vita dei palestinesi.