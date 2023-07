Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale 4 agosto: tradimento e pugni

Le anticipazioni della puntata del 4 agosto de La ragazza e l’ufficiale: Seyit tradisce Sura e scopre l’inganno contro di lui

Si fa sempre più intricata la storia tra Seyit e Sura con i due protagonisti della serie tv turca che devono fronteggiare altri ostacoli che mineranno la loro relazione. Le anticipazioni de La ragazza e l’ufficiale del 4 agosto mostrano Seyit infuriato per l’atteggiamento di Sura che ha deciso di dimenticarlo e voltare pagina intraprendendo una relazione con un’altra persona. La rabbia offusca la mente del protagonista che distrugge la sua stanza nonostante la presenza di Celil e Petro che invano provano a tranquillizzarlo. Approfittando della situazione. Ayse decide che sia arrivato il momento di rivelare cosa prova realmente per Seyit. Successivamente però si scoprirà che Sura, insieme Galip e Ali, sta raggiungendo l’hotel Cheref per ricongiungersi con il suo amato ma il suo ritorno viene guastato da ciò che vede al suo arrivo. Infatti Sura entra nella stanza d’albergo di Kurt Seyit e trova Ayse completamente nuda, decide così di andare via e si rifugia a casa della zia disperata per il presunto tradimento dell’amore della sua vita. Le anticipazioni de La ragazza e l’ufficiale in onda il 4 agosto rivelano che Celil prova a convincere Sura ma senza riuscirci e così si scaglia contro Nayda svelando così l’inganno nei confronti di Seyit che ha creduto alla storia che Boris fosse il suo nuovo fidanzato.

Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale 4 agosto: Petro ko, scontro tra Ayse e Gudize

Tutto sembra più chiaro perché Sura ascolta la discussione tra i due e così decide di affrontare la zia e chiedere il perché della sua scelta. La donna confessa il suo piano spiegando di voler proteggere sua nipote perché ha sofferto troppo e non l’uomo giusto per lei. Sura lascia così la casa della zia ancora esterrefatta per quanto ascoltato, mentre Celil rivela a Seyit la verità e cioè che anche Petro, il suo amico, sapeva tutto ed era d’accordo con Nadya. Le anticipazioni della puntata del 4 agosto di La ragazza e l’ufficiale svelano così il confronto tra Kurt Seyit e Petro con quest’ultimo che alla fine confessa di essere innamorato di Sura. Parte così una scazzottato e Seyit rompe definitivamente con quello che ora non è più un suo amico. Successivamente si scoprirà che il tenente Billy nonostante l’intenzione di Alya tradisce Riza per il suo tornaconto e così la stessa Alya trova rifugio da Yusuf. Nel frattempo Yahya viene scoperto e imprigionato, mentre Seyit continua la sua fuga nella speranza di ricongiungersi a Sura. Ayse rivela a Binnaz dei suoi sentimenti per Seyit, successivamente lo viene a sapere anche Gudize e c’è uno scontro duro proprio con Ayse che davanti a Celil accusa la donna di essere innamorata di lui nonostante il suo matrimonio. Le anticipazioni del 4 agosto di La ragazza e l’ufficiale si concludono con Seyit che aiuta Sura nella sua nuova attività, la produzione di marmellata. Il suo contributo però è in incognito ma servirà alla sua donna a guadagnare qualche soldo per andare avanti.