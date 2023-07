Non sono una signora vince The Nancies chi sono: eliminati chi sono

Chi ha vinto Non sono una signora interpretando The Nancies e chi c’è dietro gli eliminati finalisti

Ieri sera chi ha vinto la finale di Non sono una signora è The Nancies, il duo che ha battuto in finale She Funk. Una vittoria sorprendente perché fino al verdetto conclusivo della trasmissione condotta da Alba Parietti sui social davano per scontata l’affermazione di She Funk apparsa a suo agio e con un’esibizione perfetta sulle note di Bagno a Mezzanotte di Elodie. Invece ad avere la meglio sono state le The Nancies che hanno trionfato grazie all’esibizione in No More Tears (Enough Is Enough) di Barbra Streisand e Donna Summer. Chi si cela dietro chi ha vinto Non sono una signora sono i comici Gigi e Ross che hanno conquistato la giuria per la capacità di immedesimarsi nel ruolo e apprendere pienamente quest’arte. Il duo aveva lasciato degli indizi nel corso della serata in particolare citando Le Iene, infatti la popolarità nazionale è arrivata anche grazie alla loro parodia del programma di Italia 1. Ad indovinare che dietro le The Nancies ci fossero Gigi e Ross sono state Cristina D’Avena e Sabrina Salerno. Al secondo posto di Non sono una signora ieri sera si è piazzata She Funk e a sorpresa si è scoperto che dietro il trucco c’era Andreas Müller. Il ballerino è stato in grado di mettere da parte i dieci anni di danza funk e pop per proporsi in una nuova veste davvero convincente. Tanti gli indizi presenti a partire dai suoi outfit con i colori scelti che rimandavano ad Amici di Maria De Filippi o le canzoni di Emma e Elodie, entrambe concorrenti del talent e che hanno iniziato così la propria carriera. Nessuno però della giuria è riuscito a scoprire che si trattasse del compagno di Veronica Peparini. Ieri sera la finale di Non sono una signora è stata l’occasione per conoscere anche chi si nascondeva dietro gli altri eliminati.

Non sono una signora eliminati ieri sera finale

Il primo concorrente ad essere eliminato è stata Ayumi Flambè e dietro il trucco c’era l’attore Simone Montedoro. Nulla da fare anche per Energy Crisis, una delle finaliste di ieri sera a Non sono una signora ma eliminata prima dello scontro decisivo. Chi si nascondeva dietro Energy Crisis era Enzo Paolo Turchi, nome che la giuria composto da Cristina D’Avena, Sabrina Salerno, Amanda Lear e Filippo Magnini aveva indovinato. Anche lui finalista non è riuscito però a superare l’ostacolo delle battle. Tra gli eliminati ieri sera nella finale di Non sono una signora c’è anche Meusa Du Champ e dietro il make up c’era Andrea Lo Cicero, come indovinato da Amanda Lear e Filippo Magnini. I finalisti The Nancies e She Funk hanno avuto i complimenti della giuria di professioniste Vanessa Van Cartier, Marysia Starr e Elecktra Bionic. Tutte e tre hanno sottolineato come Gigi e Ross, vincitori nei panni di The Nancies, e Andrea Müller hanno saputo cogliere il vero spirito dell’arte delle drag queen rispettando in ogni esibizione il loro ruolo.