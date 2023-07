Anna Oxa chi è Franco Ciani il primo marito: la tragedia

Franco Ciani, musicista, è stato il primo marito di Anna Oxa: morto nel 2020 a causa di un suicidio per motivi economici. Dopo anni si è voluta fare luce sul reale motivo del decesso

Anna Oxa oggi è tornata alla ribalta dopo la sua scelta personale di allontanarsi dal mondo della musica partecipando a Sanremo 2023 con la canzone Sali. 62 anni, l’artista è ancora oggi una delle voci più apprezzate nel panorama dello spettacolo italiano e i suoi successi sono ancora considerati cult. La vita privata della voce di Senza pietà è sempre stata al centro del gossip essendo un’icona della musica del nostro Paese ed è stata segnata da un tragico lutto: la morte di Franco Ciani il suo primo marito. La cantante ha avuto tre mariti oltre al musicista anche Behgjet Pacolli di origini albanesi e Marco Sansonetti, suo ex bodyguard. Il padre dei suoi figli, Francesca e Kazim, è invece Gianni Belleno dei New Trolls: la primogenita oggi ha 30 anni mentre il secondo, 25 anni, è musicista. Il primo marito di Anna Oxa, Franco Ciani, nacque a Bologna nel 1957. Fin dalla sua adolescenza era sempre stato attratto dal mondo della musica iniziando fin da bambino a comporre canzoni in testi e armonie. Ben presto il suo talento fu scoperto da un grande, Lucio Dalla, e insieme a Ron il cantautore produsse il primo disco di Ciani. In questo ambiente e soprattutto all’interno della stessa casa discografica, conobbe la sua futura moglie Anna Oxa. Si può dire che Franco Ciani è stato uno dei principali autori della prima fase della carriera della cantante, scrisse infatti l’artista la canzone Ti lascerò, vincitrice del Festival di Sanremo 1989 in coppia con Fausto Leali, e le hit Avrei voluto, Quando nasce un amore e È tutto un attimo. Il matrimonio tra Anna Oxa e Franco Ciani fu celebrato nel 1982 quando la cantante aveva solo 20 anni.

Franco Ciani suicidio

Oltre alla sua prima moglie in carriera il musicista si è occupato anche di produrre Fiordaliso per tre album in una speciale operazione di rilancio. Allontanatosi dalle scene, Franco Ciani, primo marito di Anna Oxa, divenne manager di Manuela Falorni, attrice di film per adulti che poi sposò. La causa della morte di Franco Ciani avvenuta a 62 anni il 3 gennaio 2020 è stato un suicidio avvenuto per asfissia. Si è sempre vociferato che il tragico gesto compiuto dal musicista sia avvenuto per debiti e per la bocciatura di un suo brano al Festival di Sanremo che avrebbe dovuto interpretare Roberta Faccani. Fu la stessa Anna Oxa, in un primo momento, a mettere in dubbio la causa della morte di Franco Ciani spiegando che sarebbe stato meglio approfondire perchè non riteneva possibile che il suo primo marito potesse compiere un gesto simile. Successivamente chiarì che le sue parole erano state interpretate male. Le dichiarazioni della voce di Ti lascerò non vennero apprezzate da Manuela Falorni, seconda moglie di Franco Ciani, che rivelò come l’artista da anni non scambiava nemmeno un saluto con il musicista e che questa sua intromissione era decisamente fuoriluogo.