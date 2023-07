Morta Mary Ferragni che razza era e causa morte

Con un commovente messaggio su Instagram, Chiara Ferragni dice addio alla sua cagnolina Matilda: razza e causa morte

Molti lettori avranno sicuramente presente la famosa frase “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vouitton” della canzone Vorrei ma non posto, la famosa frase che ha suggellato l’incontro tra Fedez e la famosa influencer da cui poi, come sappiamo bene, è nato l’amore di una delle coppie più amate dello star system. Quel cane cantato dal rapper milanese nel suo featuring con J-Ax era Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni che purtroppo proprio nella giornata di ieri è venuta a mancare. L’imprenditrice digitale ha voluto omaggiare la sua cucciola con un lungo e commovente messaggio su Instagram, in cui la donna ha ribadito come, nei tredici anni che hanno passato insieme, Matilda è stata una compagnia preziosa per Chiara, capace di darle conforto nei momenti bui e di sentirsi amata quando ne aveva bisogno. Nel post la Ferragni ha anche ribadito come, di fatto, Matilda abbia contribuito a creare la splendida famiglia che ha oggi, con il riferimento proprio alla famosa frase della canzone di Fedez che le ha fatto conoscere il suo futuro marito. Dopo di ché, nel suo messaggio Chiara ha anche sottolineato come Matilda sia stata importante non solo per lei, ma anche per i suoi bambini, una compagnia anche per loro, capace di dare affetto e gioia. Non ha trattenuto l’emozione l’influencer nel salutare per l’ultima volta la sua cagnolina, quella che lei ha definito la sua prima bimba per sempre, una presenza importantissima nella vita dei Ferragnez che purtroppo adesso è venuta a mancare.

Matilda razza e come è morta

Al momento della sua morte, Matilda aveva 13 anni, festeggiati proprio da poco come possiamo vedere sul profilo Instagram della cagnolina, la cui ultima foto è proprio uno scatto con Chiara, Leone e Vittoria e una torta di compleanno per celebrare Matilda. La cagnolina da qualche anno era alle prese con dei problemi di salute: nel 2020 le era stato diagnosticato un tumore e in quell’occasione l’animale si era sottoposto a delle sessioni di radioterapia per cercare di ridurre il tumore e sopratutto per evitare che aumentasse. Da quel momento, chiaramente, l’apprensione per le condizioni di salute di Matilda sono aumentate in casa Ferragnez, ma la cagnolina ha tenuto duro fino a ieri, quando all’età di 13 anni è venuta a mancare, vivendo però probabilmente più di quanto si attendeva quando è stata scoperta la malattia. Considerando l’età avanzata, a contribuire alla morte della protagonista di Vorrei ma non posto c’è stata anche la vecchiaia, ma sicuramente il male è riconducibile a quella diagnosi del 2020. La razza di Matilda Ferragni è bulldog francese, una tipologia di cane dalla taglia piccola, con un carattere docile, intelligente e affidabile. I bulldog francesi hanno un’indole molto tranquilla e sicuramente Matilda ne era la dimostrazione, visto il tempo che passava con i figli della sua padrona e i giochi a cui si è prestata soprattutto con Leone. Il cane di Chiara Ferragni era anche una star del web, con una sua pagina Instagram con quasi 400.000 followers.