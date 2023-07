Patty Pravo non un marito ben cinque: che beffa per Riccardo Fogli

Patty Pravo oggi 75 anni resta una tra le icone della musica italiana: nella sua vita privata cinque ex mariti compreso Riccardo Fogli

Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, incuriosisce ancora oggi i fan di ogni età per la sua vita privata che è stata iconica quanto la sua grande carriera. Qualche anno fa si è raccontata in diverse interviste in cui ha rivelato di essersi sposato diverse volte ma solo parte dei suoi matrimoni hanno avuto un reale valore legale. Gli amori di Patty Pravo, celebri e non, sono stati numerosi e tra i più chiacchierati c’è sicuramente quello con Riccardo Fogli che ha determinato la sua uscita dai Pooh creando un vero e proprio scandalo negli anni Sessanta. In realtà la stessa cantante ha svelato di non saperne niente ma che il suo agente lo aveva costretto a scegliere tra restare con il gruppo o proseguire la sua relazione con la voce di Pazza Idea. Riccardo Fogli e Patty Pravo si sono lasciati perché la bionda diva veneziana era nella capitale britannica per lavoro e in quell’ambiente rock conobbe due grandi artisti il bassista Paul Martinez e il chitarrista Paul Jeffrey. Si innamorò di entrambi ma sposò solo uno di loro e come in pochi sanno è stato celebrato un matrimonio anche con l’ex componente dei Pooh. Infatti Patty Pravo ha avuto cinque mariti come rivelato dalla stessa cantante, ma solo in tre casi i riti sono stati ritenuti validi. Il primo compagno della voce di Pensiero Stupendo fu Gordon Fagetter, batterista londinese che nel 1973 decise di abbandonare la musica, dedicarsi alla pittura e stabilirsi a Roma dove si è spento nel 2020.

Patty Pravo amori

In seguito la cantante del Piper all’apice del successo si è sposata con Franco Baldieri che quindi è a tutti gli effetti il suo secondo marito e conosciutissimo antiquario della Capitale. Il matrimonio arrivò rapidamente grazie ad un colpo di fulmine che li portò a convolare a nozze. A sorpresa il terzo marito fu Riccardo Fogli con nozze celebrate però con rito celtico che proprio per questo motivo non è considerato valido. Grazie al suo periodo londinese si sposò Paul Martinez, che come anticipato in precedenza fu il motivo della rottura con l’ex Pooh. Poco dopo scattò la trigamia perché in quel periodo durante un viaggio a Los Angeles, Patty Pravo si innamorò di un altro musicista, Jack Johnson, che sposò. Era però legata legalmente a Franco Baldieri e a Paul Martinez a tal punto che lo stesso avvocato la tranquillizzò perché la legge non prevedeva un caso del genere. Jack Johnson è quindi il quinto e ultimo marito di Patty Pravo che successivamente non è più convolata a nozze. La ragazza del Piper ha spiegato anche perché non ha avuto figli nella sua vita e il motivo è abbastanza semplice: non ne voleva e non ha mai sentito la necessità di averne. Invece tra gli amori non veri di Patty Pravo che le sono stati attribuiti ci sono Franco Califano, che in realtà ha sedotto la sua segretaria e con cui era legata ad un fortissimo legame di amicizia, e l’artista Mario Schifano che ha sempre definito un fratello. Oggi Patty Pravo a 75 anni non ha nessun compagno e si definisce felicemente sola.