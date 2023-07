Anticipazioni Temptation Island stasera 31 luglio: finale disastroso

Le anticipazioni dell’ultima puntata di stasera 31 luglio di Temptation Island promettono scinitille: le decisioni delle coppie dopo i falò di confronto

L’ultima puntata di Temptation Island 2023 va in onda stasera 31 luglio e finalmente scopriremo cosa è successo alle sette coppie del cast. Stando alle anticipazioni c’è chi ha confermato la scelta di restare insieme dopo il programma mentre c’è chi a sorpresa si è lasciato senza speranza di ricucire la rottura. Prima degli spoiler su se stanno ancora insieme Mirko e la tentatrice Greta, se Perla ha provato a riconquistare il suo ex e se ci sono state sorprese tra Gabriela e Giuseppe a causa dei messaggi della single Roberta, ci sono ancora due falò di confronto pronti a tenere incollati questa sera i telespettatori incollati su Canale 5. Ale ha preso una decisione che ha spiazzato, forse stufato, i fan. Dopo aver visto nel pinnettu un video inequivocabile del fidanzato Federico con la tentratrice Carmen ha puntato tutto sul senso di rivalsa e ha deciso che è arrivato il momento di fare dietrofront rispetto alla sua bizzarra decisione iniziale. È arrivato il momento che l’atleta di Trieste veda il percorso della sua fidanzata con Lollo, bacio sui lettini in spiaggia compreso. Stando alle anticipazioni il falò di confronto tra Ale e Federico sarà così inevitabile. Diversi spoiler che girano sui social vedono un solo epilogo per la coppia di Trieste la rottura definitiva e un nuovo inizio per la giovane con o senza il tentatore Lollo, di cui non è sembrata particolarnente presa davvero (e viceversa). Nell’ultima puntata della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia spazio per Vittoria e Daniele. La coppia romana sembrava ormai avere poche speranze di uscire insieme dal programma.

Anticipazioni Temptation Island e poi…

La proprietaria di un centro estetico ha portato avanti il suo percorso maturando nei confronti del fidanzato una mancanza di stima e avvicinandosi nelle fasi finali dello show dei sentimenti al tentatore Edoardo. Dal canto suo il personal trainer sosia di Lenticchio non ha fatto che corteggiare la tentrice Rebecca, tra cene romantiche e teneri abbracci, pur ascoltando le pesanti parole della fidanzata. Stando alle anticipazioni della puntata di stasera 31 luglio di Temtation Island su Vittoria e Daniele l’ira sarà alle stelle. Dopo aver visto un video nel pinnettu in cui vede la sua compagna entrare con Edoardo nella casetta dei single senza telecamere, il romano dará vita a uno sclero particolarmente forte, lanciando una poltrona. A sorpresa però sará Vittoria a chiedere il falò di confronto anticipato dopo aver visto una scena troppo forte del suo fidanzato con la single Rebecca. Anche in questo caso gli spoiler che girano sulla coppia romana non sono confortanti non sono usciti insieme dal programma e si sono detti addio definitivamente. Stasera nell’ultima puntata di Temptation Island verrà rivelato quali coppie sono rimaste insieme e quali si sono lasciate definitivamente.

Ovviamente la verità è top secret anche perché la registrazione è molto recente, dopo un mese dal percorso all’interno del Is Morus Relais, ma qualche spoiler c’è. Manu e Isabella, la coppia di milanesi, sarebbero rimasti insieme così come Alessia e Davide anche se non sono stati risolti i problemi che li hanno portati a partecipare allo show condotto da Filippo Bisciglia. Non sono tornati insieme invece Francesca e Manuel nonostante qualche piccolo momento di sconforto e la tentazione di contattare il suo ex la ragazza ha tenuto fede alla sua promessa di ricominciare una nuova vita. Anche Perla e Mirko hanno confermato la loro rottura e addirittura entrambi starebbero ancora frequentando rispettivamente il single Igor e la tentatrice Greta. Giallo invece su Gabriela e Giuseppe, se più fonti li vogliono ancora insieme la tentatrice Roberta a cui il ragazzo di Scafati si è molto avvicinato nel corso di Temptation Island, ha postato un video su TikTok in cui parla chiaramente di avere dei messaggi compromettenti inviati da Giuseppe. Capiremo questa sera se si tratta davvero dell’ennesima mancanza di rispetto dell’American Boy o se era una frecciata social rivolta ad un’altra persona.