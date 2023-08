Temptation Island Gabriela e Giuseppe: Roberta mostra gli screen

Gabriela e Giuseppe dopo Temptation Island è di nuovo crisi? I dubbi arrivano da una frecciata social della tentatrice Roberta De Grazia su degli screen da mostrare

Tra Gabriela e Giuseppe di Temptation Island sembrava filare tutto liscio. Dopo un secondo falò di confronto chiesto dal fidanzato dell’estetista di Scafati, e soprattutto dopo un importante proposta di matrimonio da parte del ormai ex American Boy delle chat di incontri, la coppia era uscita felice dopo il breve ma intenso percorso all’interno dell’Is Morous Relais. Ovviamente c’è da aspettare la conferma o la smentita se Gabriele e Giuseppe stanno ancora insieme con la puntata di Temptation Island un mese dopo, tra le più attese dai fan del docu reality dei sentimenti. Gli spoiler, infatti, sul fidanzamento della coppia di Scafati non sono tra i più rosei e a metterci ancora una volta lo zampino sono le frecciate social di una vecchia conoscenza del programma. Si tratta della tentatrice Roberta De Grazia meglio nota anche con il soprannome di Candy Candy grazie al suo caschetto biondo la ballerina di origini napoletane ha fatto girare la testa a Giuseppe che per l’intero percorso all’interno di Temptation Island avuto per lei una forte attrazione, salvo poi rendersi conto solo dopo averla persa di essere innamorato della sua storica fidanzata Gabriela che aveva conosciuto quando lei aveva appena 12 anni. Qualche settimana fa sul suo seguitissimo profilo tik tok Roberta di Grazia, con il Nickname Sometimesroberta, ha postato un video che è stato interpretato dai follower in maniera inequivocabile come un messaggio per la sua rivale di Scafati. Sulle note di “Coronao Now” ha improvvisato un lipsink e un balletto. Ciò che è balzato agli occhi oltre alla bellezza della tentatrice Candy Candy è la didascalia del video in questione “Fai la brava amo, perché se arrivo a stancarmi ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni”.

Temptation Island Gabriela e Giuseppe si sono lasciati?

Ovviamente la single Roberta De Grazia non ha messo nomi e cognomi all’interno della didascalia del suo video che si può trovare ancora in evidenza sul suo profilo TikTok anche se associare queste dichiarazioni a Giuseppe non è poi così malizioso. In molti pensano che nella puntata di Temptation Island un mese dopo vedremo proprio la tentatrice Candy Candy mostrare a Filippo Bisciglia i famosi messaggi che il fidanzato di Gabriela gli avrebbe inviato una volta terminato il programma. Se dovesse essere così l’American Boy avrebbe infranto il patto fatto con la sua fidanzata proprio dopo il falò di confronto e per la coppia di Scafati sarebbe un finale amaro con Gabriela e Giuseppe che si sono lasciati. Siamo nel campo delle ipotesi anche perché la coppia di concorrenti non ha lasciato tracce dopo la partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia, cosa invece successa per altre coppie. Quest’anno l’edizione di Temptation Island non è stata particolarmente fortunata per chi ha scelto di intraprendere il proprio personale percorso dei sentimenti all’Is Morus Relais infatti non solo è stata la prima volta dove nessuno è arrivato fino alla fine delle settimane di gioco ma sembra che una sola coppia, quella formata da Isabella e Manu, sia rimasta ancora insieme dopo le registrazioni.