Buffon e Ilaria D’Amico stanno ancora insieme?

Gianluigi Buffon 45 anni e Ilaria D’Amico 50 anni sono una coppia storica. Il gossip sulla rottura e la verità se stanno ancora insieme

Gianluigi Buffon, che ha infiammato il gossip per la sua relazione con Ilaria D’Amico, ha annunciato ieri il ritiro dal calcio giocato, a 45 e dopo un’ultima stagione trascorsa in Serie B al Parma, club da cui era iniziata la sua fortunata e lunghissima carriera come calciatore professionista. Nel corso degli anni, il portiere originario di Carrara, a lungo simbolo della nazionale italiana, ha conquistato molti trofei e riconoscimenti, arrivando a essere considerato il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo per diverso tempo. Ma oltre a questo ha fatto anche discutere per la sua vita sentimentale, che lo ha visto a lungo legato alla modella e showgirl ceca Alena Seredova, sposata nel 2011. Tre anni dopo quel matrimonio, Buffon si separò e successivamente iniziò una relazione molto chiacchierata con la giornalista sportiva di Sky Ilaria D’Amico.

Di cinque più grande di lui, Ilaria D’Amico è una delle più note e apprezzate giornaliste sportive in Italia, e il loro rapporto fece ovviamente molto scalpore, smentendo un po’ il tipico stereotipo della relazione tra calciatore e velina, incarnata in passato dalla coppia Vieri Canalis. Dall’inizio della relazione tra Buffon e Ilaria D’Amico sono passati ormai nove anni, e molti appassionati di gossip hanno un po’ perso di vista la coppia: i due stanno ancora assieme?

In realtà, non è semplice dare una risposta a questa domanda. Le voci di una separazione della coppia si rincorrono da tempo, ma non sono mai state confermate, anche perché giornalista e ex portiere della Nazionale sono molto riservati in merito alla propria vita privata anche sui social. Nella primavera del 2022 si è iniziato a leggere online che il loro rapporto si era concluso, ma nell’agosto dell’anno scorso era stata proprio Ilaria D’Amico a rivelare che non c’era mai stata alcuna crisi. La giornalista, di recente sbarcata su Rai 2, ha spiegato che, sul subito, Buffon avrebbe voluto smentire, ma lei gli spiegò che non serviva: “Gli ho detto: tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero”. Di nuovo a ottobre erano state pubblicate foto della coppia amorevolmente insieme. Da allora non sono arrivate altre notizie su una loro rottura, per cui sembra legittimo pensare che Gigi Buffon e Ilaria D’Amico stanno ancora insieme.

Gianluigi Buffon figli

Gianluigi Buffon ha avuto un figlio dalla relazione con Ilaria D’Amico. Il 6 gennaio 2016 è infatti nato Leopoldo Mattia, che è il secondo figlio della giornalista italiana, che ne aveva avuto uno in precedenza dalla relazione con l’imprenditore Rocco Attisani. Per Buffon, invece, questo è stato il terzo figlio, dopo i due avuti in passato dal matrimonio con Alena Seredova. Il 28 dicembre 2007 è nato Louis Thomas, che deve il suo nome all’idolo d’infanzia dell’ormai ex portiere italiano, Thomas N’Kono, leggendario portiere del Camerun ai Mondiali del 1982 e del 1990. Il secondo figlio, David Lee, è nato invece il 31 ottobre 2009. I tre figli di Gigi Buffon oggi hanno dunque 16, 13 e 7 anni.