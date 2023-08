Cosa è successo a Jovanotti: perché è su una sedia a rotelle

Jovanotti fa preoccupare i suoi fan, dopo le ultime immagini circolate online: cosa è successo al famoso cantante italiano? Spieghiamo la sua situazione.

C’è apprensione attorno a Jovanotti: il noto cantante di 56 anni non sta vivendo un periodo semplice, dopo il recente incidente di cui è stato vittima, ma la pubblicazione di una foto sui social network ha creato ancora più preoccupazione tra i suoi follower e fan più accaniti. Martedì 1° agosto la conduttrice tv Mara Venier ha infatti pubblicato sui social una fotografia che ha creato un po’ di allarme: Mara Venier è infatti andata a trovare Jovanotti, di cui è grande amica, e i due si sono scattati una foto insieme, nella quale si vedere il cantante in sedia a rotelle. Un dettaglio ben visibile, che ha fatto subito preoccupare i fan della popstar, che hanno subito preso a domandarsi cosa fosse successo al lor beniamino e perché sia oggi in sedia a rotelle.

In realtà, la spiegazione è molto semplice. Jovanotti ancora non si è ripreso del tutto dall’incidente subito nei giorni scorsi a Santo Domingo, e quindi si trova ancora precauzionalmente sulla sedia a rotelle, per non aggravare la sua situazione. Tutto normale, mentre l’artista, al secolo noto come Lorenzo Cherubini, prosegue la lenta riabilitazione per tornare presto a camminare sulle sue gambe senza problemi, e quindi anche a potersi tornare a esibire. Dopo 32 album pubblicati dal 1984 a oggi, milioni di copie vendute e una serie infinita di concerti, Jovanotti è infatti stato costretto a fermarsi a causa delle sue ultime sfortunate vicissitudini fisiche.

Mara Venier è volata a Santo Domingo, dove si trova in convalescenza l’amico, per incontrarlo e confrortarlo in questo momento difficile, che lo vede appunto costretto a lungo recupero dopo l’incidente. La conduttrice di Rai 1 non ha detto molto sull’impressione che ha avuto dal suo incontro con Jovanotti, ma quel “Dajeeeee grande Lorenzo” con cui ha descritto la foto su Instagram lascia intendere un in bocca al lupo all’amico per la sua riabilitazione, che per adesso sta procedendo per il meglio. I fan del cantante, quindi, possono dormire sonni tranquilli, anche se per un po’ non potranno tornare a vederlo dal vivo.

Jovanotti incidente a Santo Domingo

Per chi se lo fosse perso, di recente Jovanotti è stato vittima di uno sfortunato incidente mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo, nei Caraibi. A metà luglio è stato lui stesso a raccontare, con un video pubblicato su TikTok, di aver subito un incidente mentre si trovava in bicicletta. “Fa un male da morire, dovrò operarmi” aveva dichiarato. Mentre sta facendo un giro in bici, sua grande passione, tra le piantagioni di canna da zucchero della Repubblica Dominicana, non aveva visto un dosso, e aveva finito per perdere il controllo del mezzo e cadere rovinosamente a terra. Secondo i medici che lo hanno visitato, il cantante ha riportato la rottura della clavicola e del bacino, che hanno reso necessaria l’operazione e una lunga convalescenza sull’isola. “È un’operazione piuttosto complessa, ma ci si riprende” ha spiegato Jovanotti. Ovviamente, al momento non è ancora chiaro quanto ci vorrà per vederlo tornare a muoversi come un tempo, ma sappiamo che la riabilitazione con il fisioterapista procede.