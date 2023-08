Anticipazioni Terra Amara Hunkar muore trucidata: tornerà con un segreto

Dalle Anticipazioni turche di Terra Amara arriva la morte di Hunkar a coltellate uccisa da Behice. Tornerà rivelando un segreto

Continuano gli intrighi e i segreti di Terra Amara, la soap opera turca che da un anno ormai appassiona affascina spettatrici e spettatori del day time di Canale 5. Questa volta i fan rimarranno senza parole dagli spoiler che arrivano dalla Turchia su una morte sospetta e inaspettata. Nel corso delle prossime puntate della soap, infatti, non saranno Zuleyha e Yilmaz a rischiare la vita come ha abituato in questi anni la serie di successo, ma un volto molto odiato soprattutto all’inizio del suo percorso nella Turchia degli anni Settanta. Si tratta di uno dei personaggi che fin da subito si è imposta come la grande cattiva della serie, la perfida Hunkar, le cui macchinazioni puntano a separare continuamente la coppia di innamorati per favorire suo figlio Demir. Stando alle anticipazioni di Terra Amara Hunkar muore in circostanze terribile, un assassino truce.

Anticipazioni Terra Amara: Hunkar muore ma ritorna

Le cose finiscono per mettersi male per la mamma di Demir di cui vedremo la sua morte nelle puntate su Canale 5 tra il dal 7 all 11 agosto. Dagli spoiler dei prossimi episodi di Terra Amara apprendiamo infatti che il destino di Hunkar è quanto mai in bilico, proprio quando, per certi versi, il suo personaggio stava mostrando il suo lato più umano. La donna infatti arriverà ad accettare commossa la proposta di matrimonio fattale da Fekeli, che vuole riappacificare le due rispettive famiglie. Nel corso degli appuntamenti con la soap turca che andranno in onda nella prossima settimana, però, Hunkar arriverà anche a minacciare Behice, rivelandole di avere le prove che è stata lei a uccidere i suoi propri due mariti, e che la denuncerà se non abbandonerà Cukurova al più presto. Davanti a questa minaccia, però, Behice, zia di Mujcan, arriva a prendere un coltello e pugnalare ferocemente a morte Hunkar: per la storica cattiva di Terra Amara, questa volta, non ci sarà scampo. Un assassinio davvero feroce che vedrà la proprietaria terriera ferita prima ai fianchi e poi al cuore inoltre la mamma di Demir subirà anche un terribile occultamento di cadavere. Verrà derubata dei suoi gioielli e trascinata e buttata in un fiume per mano della stessa zia di Mujgan che l’ha assassinata per inscenare una rapina finita male. Ci vorrà del tempo prima che l’ex marito di Zuleyha e Fekeli si rendano conto che in realtà qualcosa non va e che proprio nelle ore prima della morte della loro amata madre e futura moglie aveva in programma di minacciare la sua assassina. Dunque, anche se chi ha ucciso Hunkar è Behice potremmo comunque rivedere la donna nella soap turca perché stando infatti alle anticipazioni di Terra Amara la mamma di Demir tornerà in diversi flashback in particolare nella mente di Fekeli svelando un segreto sulla paternità di suo figlio.