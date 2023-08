Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale 6 agosto: incendio e tragica morte

Le anticipazioni della puntata del 6 agosto de La ragazza e l’ufficiale: uno sparo e poi il ricovero, Sura in fin di vita e Kurt Seyit arrestato

La ragazza e l’ufficiale anima le serate estive e Canale 5 decide per un cambio di programma, infatti la serie turca che racconta la storia d’amore tra Kurt Seyit e Sura torna anche domenica 6 agosto raddoppiando così l’appuntamento settimanale. Si tratta di uno spostamento definitivo infatti non sarà più trasmessa di venerdì ma ogni domenica. Dopo quanto accaduto nelle ultime puntate, un altro colpo di scena davvero incredibile trasforma in tragedia la relazione tra i due protagonisti e pone un punto interrogativo sul loro amore. Le anticipazioni de La ragazza e l’ufficiale del 6 agosto rivelano che Kurt Seyit e Sura si ritroveranno finalmente ma anche in questa occasione non riusciranno ad essere felici. La giovane russa non accetta l’invito della zia di partire per l’Inghilterra, una destinazione apprezzata da Valentina che con grande entusiasmo spera di lasciare il suo paese, scelta che invece non condivide Sura che vuole restare per riabbracciare Kurt Seyit. Ad aiutare la coppia a ritrovare l’idillio perduto ci pensa Alya che prima avverte Seyit e poi rivela a Sura i sentimenti dell’ufficiale dello Zar. In realtà la giovane sa che Seyit ogni giorno la spia e spera di poter incrociare il suo sguardo. Le anticipazioni de La ragazza e l’ufficiale del 6 agosto proseguono con le vicende di Guzide che prova un forte sentimento per Celil da lui ricambiato ma quest’ultimo decide di sposare Alya per salvarla. Infatti il matrimonio permette alla donna di ottenere l’immunità perchè moglie di un diplomatico.

Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale 6 agosto: l’arresto di Kurt Seyit

Quando Seyit e Sura tornano finalmente a parlare accade l’irreparabile e le anticipazioni del 6 agosto de La ragazza e l’ufficiale lasciano a bocca aperta. Durante una discussione Sura viene ferita da un colpo di fucile destinato in realtà all’ufficiale dello Zar che nonostante lo scontro con l’uomo che impugnava l’arma, assoldato da Petro, non riesce ad evitare che lui possa far partire uno sparo. Sura viene così ricoverata e sembra arrivare una tragica morte per la donna che è in fin di vita. A sorpresa riesce a salvarsi grazie alla prontezza dei soccorsi, infatti il proiettile viene estratto. L’evento però sconvolge Kurt Seyit che dopo aver ascoltato i consigli di Valentina decide di dire addio a Sura perché stare con lui è troppo pericoloso, per farlo sceglie di scrivere una lettera che la donna leggerà scoppiando in lacrime. Il tenente Billy non si arrende e ordina ai suoi di incendiare l’hotel: Seyit e Celil riescono a salvare tutti poi quest’ultimo sventa il suicidio di Guzide. Dopo la guarigione, Sura scopre dell’incendio e confessa tutto il suo amore per Seyit che però non può abbracciare per sempre la sua donna infatti subito dopo viene arrestato dal tenente. Le anticipazioni del 6 agosto de La ragazza e l’ufficiale svelano il motivo: l’accusa per Kurt Seyit è di essere stato l’uomo che ha ucciso la baronessa e a confermare quanto accaduto c’è un biglietto recuperato dalla sua borsa. Il messaggio è chiaro e sembra incastrare l’ufficiale perché è la stessa baronessa a scrivere che in caso di sua morte l’assassinio sarebbe stato Kurt Seyit.