Chi è morto di Harry Potter: autrice o attrice?

Harry Potter chi è morto: i fan sono tristi e preoccupati per quanto successo. La protagonista dell’incidente, però, non è nessuna attrice o autrice della saga.

Harry Potter ha fatto innamorare milioni e milioni di fan in tutto il mondo che, anche a distanza di anni, non ce la fanno proprio a staccarsi dalle magiche avventure del maghetto. Nelle ultime ore, però, è arrivata una notizia che ha sconvolto in tanti, anche se non c’entra direttamente con la serie. Ci riferiamo, infatti, alla morte di Adrienne Vaughan. Anche chi segue assiduamente la saga sia con i romanzi, sia sul grande schermo probabilmente non sa di chi si tratti e cosa c’entri davvero con Harry, ma probabilmente è a conoscenza degli ultimi fatti di cronaca.

Ieri, 3 agosto, la donna di 45 anni, in vacanza in Costiera amalfitana, nelle acque antistanti il Fiordo di Furorecon il marito e due figli di 12 e 8, ha deciso di noleggiare un’imbarcazione a motore con conducente, più precisamente un motoscafo. All’improvviso si è trovata vittima di un impatto violentissimo con il “Tortuga“, un veliero enorme di 45 metri che viene utilizzato per turismo ed eventi e su cui era in corso un ricevimento di nozze. Purtroppo, proprio davanti alla sua famiglia, Adrienne, originaria della Virginia, ha riportato una serie di ferite molto gravi. A nulla è servita la corsa all’ospedale e il pronto intervento: la donna non ce l’ha fatta. Poco fa, inoltre, sono emersi dei particolari ancora più importanti sull’incidente. Lo skipper che guidava il motoscafo, infatti, sarebbe risultato positivo ai test tossicologici, ma anche a quelli alcolemici, secondo l’Adnkronos. La sensazione è che dell’incidente che ha visto protagonista la turista se ne parlerà ancora a lungo, anche perché sul veliero erano presenti 80 persone e l’impatto ha fatto scattare il terrore anche per loro. Dunque chi è morto di Harry Potter non è nè un’ attrice nè l’autrice J.K. Rowling.

Adrienne Vaughan chi era

In ogni caso, non si tratta di una turista americana qualsiasi, ma di una persona che nel suo piccolo ha segnato la vita di tutti noi e rappresentato una figura indirettamente molto importante per i fan del maghetto con gli occhiali. Adrienne Vaughan, infatti, era presidente Usa dal 2021 di Bloomsbury e ora forse vi si è accesa la lampadina: sì, si tratta della casa editrice che pubblicato i romanzi incentrati sulle avventure di Harry Potter. A prescindere da questo, la sua carriera è stata di tutto rispetto. Si è laureata alla New York University e oltre all’esperienza in Bloomsbury, dove ha ricoperto anche il ruolo di direttore esecutivo, ha lavorato dal 2015 al 2018 anche per il gruppo editoriale Disney. Per quanto riguarda la vita privata, Adrienne era sposata con Mike dal 2008 e dalla loro unione sono nati i due figli Leanna e Mason. Una famiglia che definire felice forse è anche riduttivo: i quattro negli ultimi tempi erano stati a Londra, a Roma e ora in Costiera Amalfitana, dove purtroppo ha incontrato la morte. Un suo collega l’ha ricordata con un messaggio veramente toccante: “Ho amato lavorare con lei ogni giorno. Era sempre pronta ad aiutare gli altri. Una vera leader”.