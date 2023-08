Idris chi era giornalista tifoso Juve Quelli che il calcio: causa morte

Idris Sanneh il giornalista tifoso della Juventus noto grazie a Quelli che il calcio è morto a Brescia a 72 anni: le voci sulla malattia e causa morte

Idris Sanneh era un noto giornalista tifoso della Juventus molto conosciuto negli anni Novanta grazie al boom che ebbe come opinionista di parte all’interno del parterre di Quelli che il calcio, storica trasmissione condotta all’epoca da Fabio Fazio su Raitre. Il suo modo di fare, la sua simpatia e la sua schiettezza divennero un cult a tal punto che se fosse nato all’epoca dei social sarebbe stato sicuramente sempre virale. Idris è morto oggi all’età di 72 anni dopo un ricovero all’ospedale di Brescia a causa probabilmente di una malattia. In questi anni infatti molti supporter bianconeri si chiedevano spesso che fine avesse fatto il loro giornalista beniamino e allo stesso tempo riuscivano a reperire diverse informazioni su che lavoro svolgesse Idris oggi lontano dal piccolo schermo. Prima della sua morte l’opinionista di Quelli che il calcio viveva nell’hinterland di Brescia con precisione a Bedizzole, piccolo comune, insieme ai suoi affetti più cari, la moglie di nazionalità italiana e le loro quattro figlie Laura, Binta, Francesca Hadija e Hadin. Inoltre Idris era nonno, infatti aveva un nipote di nome Pietro. Oltre però alla sua biografia e alla sua famiglia non è trapelato nulla di ufficiale riguardo alla causa della morte del volto di Quelli che il calcio anche se in questi anni si sono sempre rincorse voci mai confermate su dei problemi di salute di cui soffriva.

Idris alla Juve cosa faceva

Tra le curiosità su di lui Idris Sanneh, di origini gambiane e senegalesi, aveva una famiglia natia numerosa con ben 21 fratelli. Grazie al suo brillante percorso di studi in Senegal, si trasferisce nel nostro Paese e si laurea a Perugia. Subito si inserisce in pianta stabile a Brescia e nei comuni limitrofi iniziando la sua carriera da deejay ma coltivando da sempre la passione per lo sport di cui in futuro ne farà una professione. Parte con la gavetta prima a TeleGarda ma in veste comica nel ruolo di un personaggio che era contro i vu cumprà, mentre inizia a fare il giornalista sportivo a ReteBrescia. Dopo una piccola parentesi con Idris Show dove faceva il deejay e Star 90 su Canale 5, oltre ad un piccolo cameo da attore, trova il successo televisivo grazie a Fabio Fazio. Diventa nelle case degli italiani Idris il tifoso della Juventus di Quelli che il calcio tra i primi giornalisti schierati nella storia del piccolo schermo italiano. Partecipa nel 2005 all’Isola dei Famosi uscendo nella settima puntata e continuando sempre su reti locali, sia campane che bresciane, a commentare la serie A nel suo ruolo di opinionista bianconero. Sicuramente è stata proprio la passione per la Vecchia Signora a spingere Idris a diventare azionista della Juventus, come raccontato dallo stesso giornalista. Infatti con l’ingresso in Borsa della società, il volto di Quelli che il calcio ha spiegato di essere un azionista delegato infatti rappresentava alcune persone ma aveva anche diritto di parola e di voto.