Marco Arduini di Uomini e Donne chi è: fu cacciato dal programma

Marco Arduini ha fatto parlare di sé negli scorsi anni soprattutto per questioni sentimentali, per i flirt e le conoscenze che si instaurano all’interno di Uomini e Donne e tengono incollati gli spettatori al piccolo schermo nel primo pomeriggio di Canale 5. Almeno per chi si ricordava della sua breve presenza all’interno del programma. Il suo nome, però, nelle ultime ore è salito alla ribalta per altro, per essere precisi a causa di vicende molto più spiacevoli. Secondo quanto riporta “Il Resto del Carlino”, infatti, il 45enne originario di Roma sarebbe stato protagonista di un episodio decisamente grave. L’uomo, infatti, avrebbe picchiato e avrebbe minacciato di morte la sua fidanzata di soli 19 anni e, in seguito, è stato arrestato dai carabinieri di Cattolica, in provincia di Rimini. Attualmente Arduini si trova ancora in carcere in seguito all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Raffaella Ceccarelli del Tribunale della provincia dell’Emilia-Romagna. L’ha richiesta il sostituto procuratore Davide Ercolani. Andando più nel dettagli, i reati che sono in esame sono quelli di maltrattamenti aggravati in famiglia e lesioni. Vedremo come si concluderà la vicenda per il romano, ma le cose per lui non si mettono affatto bene.

Oltre alle attuali vicende di cronaca, come vi abbiamo accennato, Arduini era salito alla ribalta per la sua breve partecipazione a Uomini e Donne. Betti Soldati, responsabile dell’ufficio stampa dei programmi di Maria De Filippi, non ha potuto fare a meno di esporsi sulla spiacevole questione via Twitter sull’ex corteggiatore raccontando davvero come sono andate le cose: “Il signor Marco Arduini risulta in sole due puntate nel 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato”. Insomma, come a dire che Arduini non ha mai davvero intrapreso un percorso a Uomini e Donne ed è stato allontanato ben prima di farlo. Una presenza talmente breve da non essere neppure considerata tale dalla produzione che con questo tweet ha voluto di fatto estraniarsi dalla sua persona e dai fatti in esame nelle ultime ore. La sua breve partecipazione alla trasmissione, in ogni caso, risale a cinque anni fa, precisamente al 2018, ma non è stata una traccia tanto intensa da permettere anche ai più assidui spettatori di ricordarsi di lui. Almeno alla maggior parte.

Ma come sono andate, almeno da quello che filtra, le cose con la sua giovanissima fidanzata? Arduini ha conosciuto la 19enne in un albergo di Riccione dove sia l’uomo, sia la ragazza lavoravano da circa un anno. La loro relazione, poi, sarebbe degenerata fino a episodi di violenza fisica e minacce prolungate. Ci sarebbero stati anche fin troppi messaggi, telefonate e addirittura pedinamenti fino a quando la giovane non ha trovato il coraggio di denunciare quanto stava accadendo alle autorità competenti. Insomma, da Uomini e Donne al carcere, la vita di Arduini rischia di prendere una svolta drammatica, ma ancora bisogna chiarire del tutto come sono andate le cose. Ci penseranno le autorità.