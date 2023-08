Margot Robbie marito chi è: ha fatto Harry Potter

Chi è il marito di Margot Robbie celebre attrice di Barbie. Pochi sanno che ha lavorato anche nella serie di Harry Potter: chi interpretava

Margot Robbie è una delle attrici più amate e conosciute al mondo, e in questo momento sta riscuotendo tantissimo successo al cinema grazie al suo ultimo film da protagonista, Barbie, in cui interpreta la celebre bambola Mattel, accanto a Ryan Gosling (ovviamente nei panni di Ken) e per la regia di Greta Gerwig. La 33enne attrice australiana si è ormai affermata in questi anni come una delle donne più belle e sensuali al mondo, una star di successo planetario (grazie a film come The Wolf of Wall Street, Suicide Squad, C’era una volta a Hollywood e Bird of Prey) e anche un’attrice molto stimata (candidata all’Oscar due volte, per Tonya e per Bombshell – La voce dello scandalo). È ormai un’icona, anche se purtroppo per molti e molte fan il suo cuore è già impegnato.

L’attrice originaria di Dalby è infatti sposata con il britannico Tom Ackerley, con cui è convolata a nozze il 18 dicembre 2016 a Byron Bay, in Australia. La coppia ha vissuto a lungo a Londra, dove Margot Robbie si è trasferita da New York, città in cui viveva dopo aver iniziato a lavorare nel cinema americano, ma ogg risiede a Los Angeles. I due si sono conosciuti ovviamente sul set di un film (Suite francese, del 2014), ma in realtà il lavoro del fortunato marito della nota interprete australiana non è affatto quello dell’attore. Tom Ackerley è un produttore e aiuto regista, e in quel film era l’assistente del regista Saul Dibb.

Nato nel 1990, proprio come sua moglie, Tom Ackerley è nato nel Surrey, in Inghilterra, ed è cresciuto poi nella città di Guildford, sempre nel Regno Unito, frequentando il Godalming College. Fin da giovanissimo è stato appassionato di cinema, e ha così presto iniziato a lavorare in questo settore, facendosi conoscere principalmente per il ruolo di assistente alla regia tra il 2012 e il 2016, lavorando a film come il già citato Suite francese, ma anche Pride, I due volti di gennaio e Macbeth. In precedenza, Tom Ackerley aveva lavorato anche alla produzione per film come Gambit e Rush, ed è tornato attivo in questo settore a partire dal 2014, quando insieme proprio a Margot Robbie e due amici, Sophia Kerr and Josey McNamara, ha fondato la casa di produzione LuckyChap Entertainmente. Da allora, ha prodotto film come Tonya, Una donna promettente e appunto Barbie.

Margot Robbie marito: Tom Ackerley in Harry Potter

Cosa c’entra in tutto questo Harry Potter? Anche se è poco noto, il marito di Margot Robbie ha anche fatto l’attore per un breve periodo, lavorando proprio nella celebre serie di film sul giovane mago tratto dai romanzi di J. K. Rowling. In un’intervista del 2022 al The Graham Norton Show, Margot Robbie ha fatto questa clamorosa rivelazione, di cui nessuno sapeva nulla: Tom Ackerley ha recitato giovanissimo nel film Harry Potter: il Prigioniero di Azkaban (2004), terzo capitolo della saga interpretata da Daniel Radcliffe. Solo un piccolo ruolo per lui: è il ragazzino, appartenente ai Serpeverde, che viene spinto da Draco Malfoy per vedere Fierobecco. Una piccola apparizione da comparsa, che però ha reso molto fiera sua moglie, quando lo ha scoperto: “Se lo avessi saputo da subito lo avrei sposato prima!” ha dichiarato Margot Robbie.