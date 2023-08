Massimo Ranieri sogno o son desto stasera in tv replica?

Massimo Ranieri con il programma Sogno o Son Desto torna stasera in tv. A 72 anni le sue canzoni senza tempo conquistano Rai 1

Con grande felicità di spettatori e spettatrici, questa sera torna in tv il grande Massimo Ranieri. Il 72enne cantante e conduttore televisivo napoletano è di nuovo protagonista sui teleschermi italiani grazie al suo show Sogno o son desto, che andrà in onda questa sera, venerdì 4 agosto 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Un’occasione per rivedere in azione uno dei più apprezzati interpreti musicali e showman del panorama italiano, ancora in formissima nonostante l’età. Ma è davvero così? Perché molti spettatori e molte spettatrici si domandano se effettivamente si tratti di un nuovo programma “a sorpresa” di Massimo Ranieri o delle repliche di qualche vecchio show. Spieghiamo allora come stanno le cose.

Purtroppo non è una vera novità di Mamma Rai, quella che vedremo stasera sulla prima rete nazionale: Sogno o son desto è in realtà la replica di un vecchio programma di Massimo Ranieri, andato originariamente in onda su Rai 1 in tre stagioni, tra il 2014 e il 2016. Oggi, Sogno o son desto torna in tv per riproporre i momenti migliori del programma, riempiendo la spazio televisivo estivo come spesso avviene in questo periodo in televisione. Durante il suo one man show, Massimo Ranieri si esibiva sul palco in alcuni suoi brani classici ma anche in canzoni di altri autori e pezzi noti della musica pop italiana. Ad accompagnarlo c’erano inoltre importanti ospiti come Francesco De Gregori, Pino Daniele, Andrea Bocelli, Franco Battiato, Fiorella Mannoia, Patty Pravo e Stefania Sandrelli.

Questa riproposizione di Sogno o son desto darà l’occasione di rivedere Massimo Ranieri in tv, dopo che di nuovo tra lo scorso maggio e giugno il cantante e conduttore napoletano era stato protagonista sui canali Rai con lo show di varietà musicale Tutti i sogni ancora in volo, affiancato da Rocío Muniz Morales. Inoltre, Sogno o son desto nasce in realtà in teatro, per poi essere trasposto in una forma aggiornata per la televisione dallo stesso Massimo Ranieri, e rappresenta il classico modello del varietà musicale a cui lo showman campano ci ha da tempo abituato.

Massimo Ranieri sogno o son desto quante puntate

Sogno o son desto è stato concepito originariamente come uno show in 10 puntate, trasmesse nell’arco di tre diverse stagioni, tra il 2014 e il 2016: la prima è andata in onda a gennaio 2014, la seconda a settembre 2014, e la terza più tardi, tra gennaio e febbraio 2016. La replica che andrà in onda su Rai 1 e su Raiplay a partire da questa sera, venerdì 4 agosto 2023, non riproporrà, però, l’intera programmazione originale dello show di Massimo Ranieri, ma solo un “the best of”, ovvero il meglio delle tre stagioni del varietà originale, concentrate quindi in un’unica puntata, quella appunto di questa sera.