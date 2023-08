Morto attore Breaking Bad: chi era Mark Margolis causa morte

Mark Margolis, 83 anni, è morto oggi a New York. La causa della morte dell’attore di Breaking Bad nei panni di Tito Salamanca

È morto Mark Margolis, l’attore veterano e nativo di Philadelphia meglio conosciuto per aver interpretato l’ex boss della droga Hector “Tio” Salamanca in Breaking Bad e Better Call Saul. Aveva 83 anni. La morte di Margolis è stata annunciata dal figlio, Morgan Margolis, che ha dichiarato che il padre è deceduto al Mt. Sinai Hospital di New York. L’attore di Breaking Bad è nato a Filadelfia il 26 novembre 1939 e ha avuto una carriera decennale a Hollywood che comprende film come Scarface, The Thomas Crown Affair e Ace Ventura. È apparso anche in quasi tutti i film di Darren Aronofsky, tra cui Pi, Requiem for a Dream, The Wrestler e Black Swan. Negli ultimi anni aveva ottenuto ulteriore popolarità grazie all’interpretazione del personaggio di Hector Salamanca in Breaking Band. Mark Margolis vestiva i panni del capo muto di una famiglia criminale messicana, ruolo che gli è valso la prima nomination agli Emmy.

Nel telefilm il suo personaggio era colpito da ictus e ha suscitato ampi apprezzamenti da parte della critica e degli spettatori. “Per quanto ne sapevo, ero entrato in Breaking Bad solo per quell’episodio, ma i gusti non si contano e i fan mi hanno preso in simpatia”, ha dichiarato Mark Margolis all’Hollywood Reporter in un’intervista del 2012. “Recentemente qualcuno mi ha chiesto: “Come hai fatto a interpretare un tipo così orribile?” e io ho risposto: “Hai parlato con i miei amici?”. Vi diranno che sono piuttosto infelice, tanto per cominciare”. Mark Margolis è apparso anche in numerose serie televisive, con ruoli ricorrenti in The Equalizer, Quantum Leap e Oz della HBO, dove ha interpretato Antonio Nappa, un detenuto affetto da HIV. Ha anche interpretato il Dr. Nel Apgar in Star Trek: The Next Generation, uno scienziato paranoico con una vena omicida. “Era unico nel suo genere”, ha dichiarato Robert Kolker, manager di lunga data di Margolis. “Non vedremo più persone come lui. Era un cliente prezioso e un amico di una vita. Sono stato fortunato a conoscerlo”.

La causa della morte di Mark Margolis è una breve malattia come dichiarato dal figlio in una nota ufficiale. Non si conoscono ulteriori dettagli sull’attore di Breaking Bad che però secondo alcune fonti non confermate sarebbe morto per un cancro. La madre era una decoratrice mente suo padre un operaio e spesso l’attore ha raccontato di aver frequentato il suo primo corso di recitazione all’età di 14 anni, poi ha continuato a studiare con Stella Adler all’Actors Studio, ignaro delle opportunità che gli avrebbe offerto. Parlando del periodo trascorso all’Actors, Mark aveva dichiarato che per lui la Adler era come un Dio e che tutto quello che sapeva sulla recitazione era solo grazie a lei. Prima di diventare Alberto in Scarface nel 1983, l’attore che ha interpretato Hector Salamanca ha avuto diversi altri piccoli ruoli ma ha sempre mantenuto i piedi per terra infatti ha spiegato che dopo aver recitato in Scarface ha cambiato lavoro per tirare avanti buttandosi nel mondo immobiliare insieme ad un amico.