E.T. film bambino oggi come è diventato Henry Thomas

E.T. extraterrestre è un film cult del 1982 diretto da Steven Spielberg. L’attore che interpreta il bambino Elliot è Henry Thomas. Cosa fa oggi

E.T. è uno dei film più famosi che siano stati realizzati. Ha rappresentato e rappresenta tutt’ora un pezzo di storia del cinema e le sue scene sono talmente iconiche da permettergli di avere un posto di rilievo nell’immaginario collettivo. Realizzato nel 1982 dal regista Steven Spielberg ha conquistato quattro premi Oscar nelle categorie miglior colonna sonora originale, migliori effetti speciali, miglior suono e miglior montaggio sonoro. Nel cast di E.T. è impossibile non provare simpatia, e anche una buona dose di tenerezza, per il bambino protagonista di nome Elliott che si inventò la presenza di un extraterrestre dopo la decisione dei genitori di separarsi. Per Steven Spielberg si trattava di un ruolo particolarmente delicato, come ha detto successivamente. In un certo senso, rappresenta se stesso e con E.T. è cambiato in generale il suo modo di raccontarsi, visto che da lì in poi le sue pellicole furono più personali e ispirati a emozioni di vita vera. Proprio per questo, il noto regista ha selezionato il suo piccolo protagonista tra 300 aspiranti a ruolo e alla fine l’ha spuntata proprio Henry Thomas. Ma che fine ha fatto oggi l’attore? Nato nel 1971, dopo aver preso parte al film, ha recitato anche in una famosa pubblicità dell’Intellivision. Si è dedicato anche alla musica, una delle sue grandi passioni, ma facendo capolino ogni tanto nel mondo di Hollywood come per Incompreso, film del 1984. La sua produzione cinematografica è tornata a esplodere dopo il liceo. Tra sue pellicole più famose ricordiamo Vento di passioni, Valmont e Gangs of New York. Ha partecipato anche a produzioni rilevanti per il piccolo schermo, come nel caso di Stargirl. All’epoca delle riprese del film E.T. Henry Thomas aveva 11 anni e ancora oggi è nella memoria di tutti come il bambino di telefono casa. Oggi l’attore all’età di 52 anni prosegue la sua carriera sia al cinema che in tv con numerose pellicole e serie tv.

E.T. cast oggi

Nel resto del cast di E.T. troviamo attori e attrici importantissimi. Ad esempio, c’è Drew Barrymore. Quando ha lavorato in E.T. aveva solo sette anni e ha interpretato Gertie: da lì, nel corso degli anni, la sua carriera ha avuto un’impennata drastica e ora è famosissima e piena di premi in bacheca. È diverso il caso di Robert MacNaughton (Michael nel film) che si è dedicato soprattutto al teatro, fino al 2002, anno in cui si è ritirato dalle scene. Dee Wallace-Stone, invece, che interpretava Mary, non possiamo proprio dire di non averla più vista: è, infatti, un noto volto di serie tv, dato che ha preso parte a Grey’s Anatomy, The Office e NCIS. E poi non possiamo proprio dimenticarci di Peter Coyote, passato agli annali del cinema come Keys di E.T. Il film per lui, come per il suo celebre regista, è stato un viatico molto importante per sfondare nel mondo del cinema. Ottenne, infatti, grande visibilità e si è fatto notare anche per le parti che ha ottenuto in film come Erin Brockovich – Forte come la verità e Destini incrociati.